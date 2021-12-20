建制用科技催票 義工獲發裝「記票」App手機

建制派今次總動員協助拉票，有建制派稱，不同的同鄉會、社團，會獲分配協助不同候選人拉票，安排義工人手。中資機構高層也坐鎮，提醒員工投票，並安排員工做義工協助拉票。有街坊說，前幾日已收到社團「催票」來電，以她所住的新界東北為例，社團呼籲她投民建聯陳克勤及新民黨李梓敬。

App提供選民電話 收線後彈投票否選項

有知情者說，建制派背後有擅長使用科技的單位，支援社團催票。他指上屆選舉社團還是用較傳統方式，派發不同的EXCEL表，義工便按資料逐一致電，但今年技術已進化。據知有社團利用手機App，把社團的支持者資料輸入，社團會把手機交予義工，App會提供要打的選民電話，義工致電向選民打招呼，查詢對方是否投了「XXX」，如未就催促快去投票。打完電話後，手機App會彈出選項，義工可輸入該選民是否已投「XXX」的資訊。

知情者指這方法方便義工工作，同時也協助社團大概知悉有多少支持者出來投票，他們撐的候選人大概手執多少選票。

（2021立法會選舉）