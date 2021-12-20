社民連向林鄭示威 許智峯批假選舉

【明報專訊】昨日立法會換屆選舉，特首林鄭月娥與丈夫昨晨到中環高主教書院票站投票，其間社民連約3名成員於場外示威，社民連主席陳寶瑩呼籲民眾「以自由意志投下良心一票」。遭廉署通緝的立法會前議員許智峯昨在個人社交網頁發帖文，指昨天是「港共虛假選舉的『投票日』」，他稱本來代表大部分港人的候選人都在獄中，要求釋放他們，又呼籲港人抵制選舉。
李家超：選制排斥「外國代理人」
林鄭月娥昨早與丈夫林兆波到高主教書院票站投票期間，社民連約3名成員到場示威，警方安排示威者在票站對面馬路，又用鐵馬阻隔。示威者高呼「林鄭可恥」及「還我真普選」等口號。社民連主席陳寶瑩批評林鄭月娥摧毁選舉制度，把原定去年舉行的選舉延期超過一年，其間制度已經變得面目全非。她又指港人的投票權被剝奪，雖然有投票權利，但實際在不斷篩選審查下，港人並無真正選擇，又指任何選舉都是市民表達意見的機會，呼籲市民「用良心投票」。
政務司長李家超昨早到油麻地票站投票後表示，昨日是「完善選舉制度」後首場立法會換屆選舉，將會選出的議員，是為香港做實事、符合香港利益、不會背叛香港或甘心做外國代理人。
李家超稱在完善選舉制度下，要落實愛國者治港，排斥以往甘心做外國代理人、拉布或癱瘓議會的議員，這些力量仍然存在，並嘗試破壞選舉成功，廉署及警方已拘捕多人，亦通緝5人，有信心防範到這方面的問題。