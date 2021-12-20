長者：投票順暢 人流少關愛隊作用有限

長者稱免費車對投票吸引力不大

昨日投票時間由早上8時30分開始，本報記者於9時許在牛頭角彩頤居的票站見有不少長者前往投票，但未見人龍，票站外有警方、廉政公署及民安隊職員駐守。該票站在2016年曾大排長龍。昨日有選民稱，投票過程大致暢順；有選民指今屆立法會選舉傳統民主派候選人大減，氣氛相對冷清，但認為仍有得選。

70歲的陳先生昨早9時許到彩頤居票站投票，他說投票過程順利，全程不用3分鐘。他憶述上屆立法會選舉同樣在上午投票，當時排隊約半小時。他稱自己在附近居住，步行到票站只需數分鐘，「（票站）在這裏如何搭免費車？」

九龍灣德福花園的票站昨早10時許未見人龍，七旬夫婦到該票站投票，羅太稱「上次（投票）人多少少，今次入到去（票站）都有人，但不太迫」。羅先生認為投票是公民責任，「（如受免費搭車）吸引然後投票，那不是公民責任，那是貪便宜」。

稱社運影響 24歲選民：新制下「出分力」投票

另外，在太古城郵政局的投票站，有職員在票站外為選民噴酒精搓手液，選民再量度體溫才可入站投票，而選民毋須使用「安心出行」。24歲的曾先生早上在太古城一票站投票，他指上屆立法會選舉未有投票意識，沒投票，但近年的社會運動令他「覺得要站出來，為自己發聲」，在新制度下「想看看自己可否出一分力」，盡公民責任，故昨天參與投票。

（2021立法會選舉）