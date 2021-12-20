11票站遲開曾暫停 最長22分鐘 輪候時間網頁失常半天 選管會：疑流量大

涉電力故障網絡連線不穩

昨日立法會選舉全港共有630個票站，選管會表示全日有11個票站一度出現問題，當中位於西環的保良局天德長者援手網絡中心投票站，昨早11時05分因網絡不穩定，需暫停投票22分鐘，選管會考慮相關情况後，決定將該投票站的開放時間順延22分鐘至昨晚10時52分，讓受影響選民投票。至於其他位於青衣、黃大仙及長沙灣等票站，因電子選民登記冊系統的電力接駁出現問題、網絡連線不穩定，以及電力故障等，需暫停2至15分鐘不等，所有票站昨晚順延關閉。

另外，政府的2021年立法會選舉網站，設有供選民查閱各票站預計輪候時間的頁面，惟昨早開始投票後約20分鐘，選舉事務處即宣布懷疑流量太大，未能正常運作，相關網頁一度將「投票站及預計輪候時間」名目刪至只有「投票站」；選舉事務處發言人表示，各票站的工作人員會於票站豎立告示牌，提醒選民預計輪候時間。該處下午近4時表示系統恢復正常運作，惟該系統顯示，所有地方選區票站等候時間均少於30分鐘。

所有地選票站等候時間少於30分鐘

今屆立選新增關愛隊予年滿70歲長者、孕婦及殘疾人士等使用，亦首次採用電子派票核對選民身分證，增加投票效率，不過昨大部分票站人流較少，未有重現上屆選舉出現長長人龍及打蛇餅排隊投票情况，早上票站開門之前，有個別票站如油麻地街坊會學校的票站，10多名市民在票站開門前已在排隊，其餘時間毋須輪候即可入票站。

多個票站外所見，不時有警方、廉署及民安隊職員駐守及巡邏。警方昨晚在社交網站發帖稱，為確保選舉順利進行，全港選民可以安全有序地投票，警方反恐特勤隊、機場特警組以及鐵路應變部隊於銅鑼灣維園、紅磡黃埔天地、香港科學園、沙田城門河等人流較密集地方作不定時的高姿態反恐巡邏，為可能發生於投票站範圍的任何事情做好應變準備。

明報記者

（2021立法會選舉）