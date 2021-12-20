口岸熱鬧誤傳通關 母攜幼女欲過境遭截

不過，因為關口突然的人頭湧湧，有不知就裏的市民誤以為是近期傳得沸騰的中港通關正式啟動，甚至有人放上微博，結果誤導了不少「非選民」，有推着BB車、帶着幾歲大女兒的內地母親說，早上聽到朋友說羅湖口岸很多人，好像通關了，所以特地從家中過來，「還以為可以過關見見丈夫」，結果在入口被工作人員擋住，旁人解釋下才知道原來是投票。

選民抱怨：長者不上網 怎知怎登記？

另一方面，也有不少身處內地的選民「即興」到關口打算投票，結果因沒預先登記而吃閉門羹，亦有人因沒有48小時核酸檢測紀錄或行程碼有問題而未能投票。港人蘇先生早上8時半便去到羅湖，但因自己上星期才知有投票及找不到登記網址，沒預約而白走一趟。有一名自稱在南方科技大學教書的老先生，因為手機一直只用香港號碼，無法使用「行程碼」功能而被攔在門外。

「為什麼還要搞預約？香港都是有選民身分就可以直接入去投票」、「我是這幾天才確定自己有空，政府卻提前那麼多天截止預約，教人怎安排時間」、「老人家不一定上網，怎麼知道怎登記投票」，在入口附近，昨日不時聽到個別沒有預約投票港人的抱怨。

有趣的是，這些臨場不能投票的港人，紛紛向內地義工詢問求助，但內地義工不熟安排，結果也要反過來向在場香港記者查詢。

（2021立法會選舉）