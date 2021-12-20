內地企業率團港人包車邊境投票 實測半小時完成 投票人數佔預先登記六成

身處內地的選民於邊境口岸投票須事先登記，3個邊境票站有約2.2萬人登記，選管會主席馮驊昨傍晚約6時見記者時表示，香園圍、羅湖及落馬洲口岸，分別有3800、4217及6086人投票，合共約1.41萬人，即有逾半（約64%）登記者投票。

「兩年無過關，身分證都唔記得點擺了」，有福田口岸排隊過關的港人，使用「e-道」遇到阻滯時自嘲。本報記者上午約11時於福田口岸過關，深圳一側口岸雖只得人工櫃枱，但查驗速度極快；香港一側口岸則有近千人等候過關，人龍蛇餅幾乎排到跨境通道中線，不過記者排了約20分鐘便完成出入境手續，投票時僅花5分鐘。

福田選民年輕中年為主 羅湖長者較多

就昨日所見，福田口岸既有投票者自行乘地鐵到達，亦有人駕私家車。福田口岸停車場則有來自佛山、中山、肇慶的包車接載選民，亦有廣州車牌的大巴。投票者中以年輕和中年人為多，幾乎沒有長者。他們不乏同行的三五好友，排隊時討論自己選區的候選人，又對未能通關大吐苦水，指自己在深圳有商舖要打理，無奈之下「被困在呢邊」。亦有少數排隊者略有微言，指朋友「今朝6點就揸車去羅湖，8點幾就投完，問我哋搞掂未，點知福田最多人」。返回內地時，又有選民對好友開玩笑：「乜啲免稅店都唔開？我仲想買兩條煙返去。」

福田口岸是登記投票人數最多的票站，其次是羅湖。羅湖口岸為今次投票，在1樓近羅湖商業城一角搭建安檢站。本報另一記者約11時在羅湖過關投票，在檢查健康碼、登記短訊、行程碼及安檢後，便到久違的內地離境大堂，沿途可見大堂在封關期間翻新。羅湖海關安排了10多名關員在大堂視察，並開放12個櫃位檢查回鄉證。於香港邊境一方，海關人手較羅湖少，「e-道」旁有人計算出境人數，票站是在出境大堂以木板臨時搭建，約50多票站人員負責登記及指示，設至少30個投票格，惟因當時人少，部分投票格沒開放，票站旁亦放置不同選區票箱，每個票箱旁都有人員提醒選民把選票投進正確的票箱。記者由進入羅湖口岸至完成投票返回羅湖，僅花12分鐘。

義工查問記者證件 當局事後解釋「不阻採訪」

記者觀察，到羅湖投票的人集中在早上，下午開始人流已稀疏；對比福田邊境票站，羅湖以中老年人為主，亦不乏企業率員工投票，當中很多企業「投票團」都是操純正普通話。

為了今次投票，深圳專門在各關口安排穿紅背心的義工協助投票事宜。蓮塘口岸曾有義工查問及要求本報記者出示證件；羅湖口岸義工則向在場記者「噓寒問暖」，「如果口渴要水也可找我」。事後有深圳市宣傳部門負責跟進媒體事宜的代表主動聯絡記者，表示今次是首次在關口有投票活動，可能部分義工未完全熟悉情况，但他們主要因為疫下不希望因採訪聚集人流，不會阻礙正常採訪。

明報記者

（2021立法會選舉）