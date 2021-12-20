上屆落敗 李梓敬驗證「網絡流量化選票」

上屆同樣參選新界東直選但落敗的工聯會鄧家彪，今次轉戰九龍東，他形容工聯會在九龍東基礎較強。

沙田大埔拉票時遇市民支持

李梓敬昨晚在沙田及大埔拉票時，不時有市民上前支持。被問到今屆選舉氣氛是否較差，他說與上屆立法會選舉相比，今屆選舉各區候選人數目大減，街上宣傳品數量因而減少，加上食環署執法力度頗強，或不能如以往般展示宣傳品，但認為選區較細，拉票時理論上可較集中。

李梓敬同時以「公民力量」身分參選，他說他們在沙田一直較多社區工作，過去兩年都沒停止，加上在社交媒體累積了更多支持者，但要待選舉結果出爐，才能驗證「網絡的流量能否轉化為選票」，網上及地區的工作同樣重要。李又形容，新界東北第二個席位是他與報稱民主派的黃成智之爭，但據其了解，對方較少經營社交媒體，亦較少在社區工作，但對方曾任立法會議員，有一定知名度。

上屆落敗新東 今屆轉區

鄧家彪：工聯會九東基礎較強

轉區參選的鄧家彪則表示，工聯會在九龍東基礎較強，除了自己有進步，工聯會在此區有優勢及口碑，令他有信心；但他形容九龍東選情非常緊張，最後一日不會去想勝算多少。

（2021立法會選舉）