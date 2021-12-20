重量級人物站台 素人張欣宇稱市民「反應好」

對手劉國勳沈豪傑告急

新界北4名候選人包括張欣宇、爭取連任的民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑及曾麗文。劉國勳及沈豪傑昨均表示對選情未感樂觀，劉更一直打告急牌，稱民建聯在天水圍已服務很長時間，經拉票後市民亦知道他代表民建聯，但近日不少傳言稱他夠票，形容選情「緊張」。沈豪傑則形容同區競爭激烈，「大家都告急」，「不敢說自己夠票」，估計最後勝負或只相差很少。

趙國雄稱張當選助北都發展

相反未有地區經驗的張欣宇，則對選情較有信心。他在天水圍嘉湖拉票時，一度與沈豪傑同場，被問及今屆投票率較低，張回應稱2019年的情况較特殊，當時社會氣氛不同，至於如何評估選情，張說「見到市民咁好嘅反應，我有信心」。訪問不足數分鐘後，張向在場記者稱希望「專心做番選舉工程」，拒絕再受訪。

為張欣宇站台的元朗前區議員李月民形容對方是自己徒弟，說張在天水圍是新面孔，在地區亦是「一張白紙」，但認同其理念，相信若張當選會重視地區關係，已呼籲支持者投票給張。有份提名張欣宇的趙國雄則說，在同鄉會認識對方已有數年，認為張「貼地」，對鐵路、基建的認識相當深，相信有助未來「北部都會區」的發展。

（2021立法會選舉）