爭連任早告急 葉劉：支持者被改劃選區

李慧琼「要人」：投票者不多

出戰九龍中選區的李慧琼昨午現身黃埔港鐵站外拉票時，已形容自己選情嚴峻及緊張。她說，根據票站資料，投票的人不是很多，數度緊急呼籲選民投票，「需要各位朋友出來投票」，「感覺選舉氣氛可以再高一啲」。

鄧竟成高永文為鄭泳舜站台

爭取九龍西選區連任的民建聯鄭泳舜昨午在深水埗拉票，多名政界及前高官站台，包括警務處前處長鄧竟成及食衛局前局長高永文；有支持者用潮州話「嗌咪」拉票。高永文稱，鄭泳舜過去在議會有很多建設意見，對他非常有信心，鄧竟成就形容鄭有正氣及有政績。

面對同區非建制馮檢基及西九龍動力梁文廣兩名對手，打告急牌的鄭泳舜昨午形容選情非常緊張，呼籲市民投票。被問馮檢基有否勝算，他說不評估個別候選人，但希望市民支持建設力量，形容自己不論政治或民生立場都非常堅定。

田北辰稱難鬥民建聯龐大機器

新界西北選區也有兩名現屆議員爭取連任，包括民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰，餘下候選人為新思維黃俊瑯。其中年屆71歲的田北辰昨宣布告急，並說是為了催谷更多人投票，「老實講選情真係唔知，最緊要嘅未知數係泛民選民出唔出嚟支持非建制」，又相信自己能吸納部分非建制票。他關注傳統泛民選民是否認可非建制參選人能代表他們，「呢個我唔知，就代表（我）選情嚴峻」，如大量泛民選民投票，「就變咗我同周浩鼎鬥」，笑說自己「點樣同民建聯嘅龐大機器鬥」。

同樣年屆71歲的葉劉淑儀，與民建聯陳學鋒及報稱獨立民主派的方龍飛爭奪港島西選區議席。葉太昨宣布告急，馬不停蹄拉票，晚上現身香港大學站附近拉票時，不少人停下與她握手並說早已投票。

昨日港鐵等公共交通工具免費提供服務，葉太說昨曾到東涌，發現巴士站及特賣場等很多人，認為市民因有免費車搭而去郊遊，不去投票，呼籲市民郊遊後投票。被問如何看待今次投票率，她說今年因疫情關係，很多人在內地和海外無法返港，部分想支持她的選民今年更被劃在港島東選區，因此她要告急，形容選情嚴峻。

（2021立法會選舉）