不搞清一色 非建制爭入局 潘焯鴻斥免費車 不告急變告急

票站調查：各區非建制機會小

香港研究協會截至昨晚9時半的票站調查推算，各區非建制派候選人當選機會都較小或極小，其中港島東，協會推算工聯會吳秋北當選機會極大，民建聯梁熙和新民黨廖添誠機會均等，報稱獨立的潘焯鴻機會較小。

票站疏落 工展會人頭湧湧

今屆地區直選不如往屆激烈，雖然市面人流很多，港鐵、巴士如平日繁忙時間般景象，但未見以往候選人在各區拉票時叫喊至聲嘶力竭，票站亦相對冷清，例如天后一帶，在維園舉行的工展會人頭湧湧，但對面皇仁書院票站則人流疏落。即使到昨晚投票截止前的「衝刺」時間，不少票站亦繼續冷清，例如往年投票率較高的太古城東區少年警訊會所，晚上門可羅雀，直至票站關閉，只有1990人投票，佔該區整體選民僅三成。

雖然選舉氣氛不如以往激烈，但多區仍有非建制派新人爭入局。在港島東，今年有3名建制派和1名非建制派競爭，屬直選選情較激烈的一區。3名建制派候選人一早已打告急牌，而潘焯鴻昨中午仍表示，有八成信心港島東的投票率有45%，不會告急，但到黃昏時潘宣布告急，他說部分目標票源仍未投票，包括康怡、杏花邨等，批評政府要求多間交通營辦商為市民提供免費乘車優惠，變相令不少市民選擇外出遊玩，影響選民投票意欲，即使有市民有意遊玩後返回原區投票，也因人流太多、交通擠塞未必能趕及回到所屬票站投票。

劉卓裕：直選議席減損意欲

黃俊瑯：對手分票不平 自己有得打

參選新界西南的非建制派劉卓裕昨午表示，直選議席減少一半，必定會影響投票意欲，「邊個制定新制度，邊個就有責任」。他又說，有人想營造「立法會就等於建制派」，認為這看法「是笑話、荒謬」，「仍可出到嚟選舉嘅可能得我哋一個兩個民主派，但我哋仍然要爭呢一口氣」。

新界西北非建制派候選人、新思維黃俊瑯表示，同區另外兩個候選人，即民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰嘗試在選舉論壇「分出建制派的分野」，衍生建制派選票不平均地分給二人，故此自己「有得打」。他推斷「藍或極藍」選票或是周浩鼎囊中物，「可能另一個（田北辰）就要靠自己嘅知名度」 。

此外，有非建制派老將爭取重返議會。在九龍西選區的唯一非建制派是民協前主席馮檢基。馮昨午被問若落敗會否再參選，他笑言：「咁快就話自己輸？仲有一半時間喎。」被問投票率低原因為何，他說有許多因素包括有否動力刺激選民投票、市民對政府的態度，但呼籲市民不要以為議會多建制派，有數把聲音是沒意思，「今次要有零的突破」。

明報記者

（2021立法會選舉）