屯門到鑽石山到西貢 六口家慳數百元

車站長龍嚇退行山客 「驚上到山好似劏房咁」

西貢及石澳等平日難以前往、車費又較貴的郊外地方，昨日在免費乘車措施下成為熱門景點。

莫氏一家六口昨午到港鐵鑽石山外巴士站排隊，轉乘九巴96R線前往西貢黃石碼頭遊玩。莫太透露，一家居於屯門，因路程遙遠，加上黃石碼頭屬於禁區位置不能駕車前往，平日根本不會去，當得悉免費乘車後，昨日特意與丈夫提前計劃好行程，與4名小朋友同往遊玩，她笑言無計算節省了多少車資。以其行程的巴士收費推算，兩名成人及4名小童車資料需要300元。

筲箕灣巴士總站昨亦有大批乘客排隊，市民陳小姐及王先生原本結伴前往石澳行山，惟抵達巴士站眼見大排長龍，決定打退堂鼓，並改為到其他地方逛街，「人多得太誇張，覺得好恐怖，驚上到去（山上）好似劏房咁」。二人均認為，免費乘車措施不但無助增加投票率，反而會減少投票人數，「你真係投票就唔會跨區，佢（措施）鼓勵咗跨區，點會投票」。

（2021立法會選舉）