過海郊遊線絡繹不絕 港鐵巴士增逾千班次

港鐵稱，自昨早頭班車至晚上11時，重鐵班次已較上月正常周日多出逾1000班車，而港鐵巴士亦開出逾150班特別班次。港鐵2020年報資料顯示，去年全年重鐵網絡合共開出逾178萬班次的列車，即平均每日逾4860班次，昨日開出的額外班次近乎去年日均班次的1/5。

電車客增10% 東鐵客寧企頭等廂

九巴稱，因應客量，已按需要增加班次應付需求，指整體運作暢順，其中郊遊線、過海線及長途線較多乘客使用。城巴新巴稱，各條前往旅遊熱點及工展會的路線受市民歡迎，需靈活調動班次疏導乘客。電車公司稱，按前線同事觀察，昨日平均客量比上周日增約10%。

港鐵、電車及多間專營巴士昨提供免費乘車優惠，其中港鐵開放全線閘機，市民毋須拍八達通卡即可乘車，港鐵增派約600人協助乘客。多個港鐵車站早上起已人頭湧湧，至早上11時半左右，銅鑼灣站已實施人流管制。

不少家長攜同子女前往海洋公園站，亦有大批乘客特地前往東涌站；設有文物展覽的宋皇臺站大堂，展櫃前亦排滿等待參觀人龍。金鐘站亦出現平日繁忙時間大批人潮塞滿月台情。東鐵線頭等車廂亦吸引大批乘客特地乘搭，有乘客寧在頭等車廂內站立，不到普通車廂。多個元朗輕鐵站亦塞滿候車人龍，其中一列往田景方向的輕鐵507線列車，於昨午12時20分在屯門兆禧站附近與一架私家車碰撞，一度令507、614、614P線服務受影響。

巴士總站爆滿 有人候車逾句鐘

巴士方面，多條過海隧巴線及郊遊線成為市民外遊之選。在筲箕灣巴士總站，往石澳的新巴9號線全日均有大批乘客候車；鑽石山巴士總站外亦有大批市民排隊等候九巴92、96R線前往西貢。至於來往元朗西至天后的968線，元朗西總站候車人龍一度需排到元朗大馬路，巴士在總站已擠滿乘客，沿途均要「飛站」，有在元朗形點候車的市民等候逾1小時仍未能上車，更有市民寧選擇付費的P968線前往港島。至傍晚，大批市民準備從港島返回新界，其中天后巴士總站排滿大批乘客。

沒免費優惠 部分小巴停運

不過，小巴業界則未有提供免費乘車，部分紅色小巴線昨停運一日，包括西環往旺角的紅色小巴。

（2021立法會選舉）