景點民調：不投票原因 四成不滿選制 大部分指免車費減投票意欲 「令我更想去玩」

明報記者

昨日中午時分，多個周末熱門去處人頭湧湧，更有往返郊外的巴士線大排長龍。本報昨午在海洋公園、西九文化區、維園工展會3個假日景點作問卷調查，問卷由本報記者擬定，共訪問了100名年滿18歲的市民。

13％會投票 多稱盡選民責任

結果顯示，70名受訪者表示昨日不會投票，共有17名市民稱「未決定」或「唔知、好難講」，有13名市民表示會投票。表示不會投票的受訪者，在5個不投票原因的選項中，最多人選擇的4個選項依次為「不滿選舉制度」（42.9%）、「無合適候選人」（40%）、「有事忙、唔得閒」（11.4%）、「滿意政府表現所以不用投票」（4.3%）。會投票的受訪者，在5個會投票的原因中，最多人選擇要盡選民責任（61.5%）。

至於免費乘搭部分交通工具會否影響投票意欲，受訪者需以0至10分評分，0分代表措施減低投票意欲，10分代表意欲增加。不論會否投票者，最多受訪者選擇的都是0分及5分，分別有41%及28%人選擇，問題平均得分為2.86分，反映大部分受訪者認為免費乘車無影響，甚至減低投票意欲。有自稱將會投票的受訪者認為「有心投票的人不會因小恩小惠而左右投票」，亦有人說：「措施當然有影響投票意欲！令我更加想出去玩！」

「選制完善到每人都一樣」

西九文化區昨日有賽跑活動，32歲的林先生與女友一同參與4公里賽事，不會投票的他早已決定參加跑步，形容投票日對他安排行程「零影響」，因投票從不在考慮範圍內。林先生於上屆立法會及區議會選舉均有投票，但今年因不滿選舉只有「清一色」候選人而不投票，笑言「選舉制度完善到每個候選人都一樣，有無投票結果都係咁」，續稱免費乘車令他更想出外遊玩，進一步減低投票意欲。

市民：票站近家毋須搭車

會投票的受訪者中，有人稱免費乘車優惠不會影響投票意欲，40多歲的陳女士（化名）昨投票後與家人到維園遊玩，她稱投票是想支持合適的候選人，而票站在家附近，毋須搭車，故認為優惠對投票率沒有影響。

對於多家公共交通營辦商昨提供免費乘車服務，有人認為優惠有助大家外出散心，亦有受訪者批評交通工具逼滿人，形容自己「像難民一樣」。

政務司長李家超昨日傍晚在社交媒體表示很多市民外出遊玩，提醒市民把握時間「辦好『投票』大事」。

（2021立法會選舉）