林鄭最快今上京述職 投票料屬匯報項目

林鄭：2019區選非民主選舉

昨日是立法會選舉投票日，林太到高主教書院投票後見記者，稱2019年區議會選舉有「黑暴」亂象，投票時擔心人身安全，「不是一場民主的選舉」，但昨日立法會選舉的投票秩序則很好。她強調，政府無設投票率目標，只是希望選民履行公民責任。2019年區選投票率逾七成，當日林太於選舉後發聲明稱高投票率顯示「選民很希望透過選舉表達意見」，又稱「投票日大致在和平、安全和有序的情况下進行」。

林太昨向記者表示，這是完善特區選舉制度後首場立法會選舉，意義非常重大，呼籲選民投票。她稱，會保證所有同事均會緊守崗位辦好這次選舉，希望今次立法會換屆選舉既是一場公平、公開、公正、廉潔的選舉，亦有一個高效和具人性化的選舉事務安排。她稱，作為特首非常熱切期待第七屆立法會就任後，與90名議員衷誠合作，為香港開創一個更加美好的未來。她稱，過去個半月看到的選舉活動，展現出這153個候選人是來自不同背景，年紀、職業、專業以至立場都非常廣泛，完全能達至完善選舉制度不是搞「清一色」的要求。

唐英年：昔高投票率未必選出好議員

另外，全國僑聯副主席盧文端昨到會展投票，他見記者時稱投票率高低與新選舉制度並無必然關係，或因新制度下「反中亂港者」不能「入閘」，社會不像以前兩極對抗，雙方支持者不太踴躍投票。他重申，倘建制派全取90席就是輸，違背新選舉制度不搞「清一色」的原則。

全國政協常委唐英年昨日到會展投票後被問到對投票率的看法，他說早上投票情况相當踴躍，但估計今次選舉投票率不會高於上次。他稱，自己追求「有素質的議會」，而非盲目追求高投票率，因以往高投票率亦未必選出好的議員。

（2021立法會選舉）