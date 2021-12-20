梁美芬膺選委界票后 9議員連任 第二得票張國鈞 馮煒光盛智文落敗

科大吳宏偉帶數十學生拉票

來自工商界、專業界、基層等五大界別的1448名選委，昨日需到灣仔會展票站投票，在連接灣仔港鐵站至入境處大樓的天橋上，多名候選人設置街站拉票，營造選舉氣氛。候選人之一的科大廣州分校副校長吳宏偉，有數十名不同國籍的學生到場拉票，吳笑言，參選行程緊湊，需出席多場選委見面會等，為他過往26年的科研生涯中最累，但他說，選舉至今已盡力而為，不會計較選舉勝負。他表示如果當選，首要完善中小學教育制度，增強學生對中國文化價值觀及英文水平的能力，又會推動政府改善有關中港兩地創科合作的政策。

曾參選功能界別會計界的林智遠，今次轉戰選委會界別，對當選有很大信心，「已盡全力了」，稱與選委會面過程中，不同界別選委對房屋、貧窮等問題同樣關心，但他認為，各候選人都集中討論房屋等議題，少有提及金融、政府財政政策等。他期望，若他當選進入議會可擔當有關角色，協助政府增多收入、改善財政政策，以處理房屋等民生問題。

譚惠珠：選委界「無任何祝福」

工聯會派出4人參選選委會界別，其中擔任巴士車長的蔡永強身穿九巴制服，與同界別的另一工聯會候選人陸頌雄，不時在票站附近與到場的選委及其他候選人寒喧。蔡稱，自己是51名候選人中，少數現時為基層的代表，對當選有信心，又說，雖然他最關心民生議題，但他認為，其基層身分更可擔當「中間人」角色，將「23條」立法等非民生議題「基層聲音化」，以基層語言向市民解釋23條、一國兩制等議題。

大部分選委一早到票站投票。基本法委員會副主任譚惠珠形容，每個議席競爭激烈，並無任何祝福。

多名商界代表也先後到會展投票，李澤鉅下午2時半到場，以箭步走入票站，有在場候選人想邀他合照，他都未有理會，其間亦沒有與任何候選人交談，逗留約半小時後離開。新地執董、地產建設商會副會長郭基煇投票前表示，由153名候選人選出的90名立法會議員，具廣泛代表性，他期望新一屆議員在房屋、醫療各方面社會問題，可與特區、中央能共同突破新局面，稱商界會全面協助，問到如何看待中央提出「共同富裕」，他稱，共富概念是希望達到「先富幫後富」，「做大個餅」，讓基層、中產都可向上流動，商界會全力支持。

汪明荃：投票率低無辦法 有權不投票

選委之一的八和會館主席汪明荃投票後說，對部分候選人不太熟悉，她會按不同候選人的不同背景、年齡等因素決定投票，並會考慮現屆議員的表現，視乎他們是否「做實事」。問到對投票率的看法，她說「低都無辦法」，稱遊戲規則是選民有權不出來投票。

明報記者

（2021立法會選舉）