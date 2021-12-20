上屆83% 社福界投票率18% 功能組「泛民票倉」界別同大跌

逾萬選民減至73 IT界票率96%

截至昨晚9時半，功能組別整體投票率為30.92%。2016年立法會選舉，教育界、法律界、會計界、建測規園界、社福界，及今屆合併成醫療衛生界的醫學界和衛生服務界，都是非建制派囊中物，惟這些界別投票率均遠遜上屆。而上屆由民主派勝出的資訊科技界，在新選制下改為科技創新界，選民人數由逾1萬人銳減至73，至9時半投票率近96%，僅3個選民無投票。

社福界投票率於昨午3時半突破10%，候選人狄志遠稱，界別選民支持泛民的比例高，支持泛民的選民通常較晚投票。他說投票率低有很多因素，不滿政府或選制是事實，但或與新形勢，如有免費乘車有關。對於安排是否幫倒忙，他指安排「明顯是」，因人流、活動多，安排投票不易。

教界不足三成 候選人：早擔心

由5人爭1席的教育界，投票率至昨晚9時半僅27.9%，候選人、津貼中學議會前主席林日豐認為，教育界投票率貼近整體功能組別投票率的平均數，他早已擔心投票率比以往略低，但自己非專家，不推測原因。至於投票率低會否影響當選者的代表性和認受性，林稱「大家要睇大環境」，新制度下希望立法會專業議政，市民慢慢回復信心，又說社會事件都有影響。

建測規園上屆八成今不足四成

謝偉銓：票率認受性沒直接關係

建測規園界為現任議員謝偉銓和規劃署前助理署長陳澤斌兩建制之爭，此界別上屆投票率逾79%，今屆不足四成，謝於昨午已稱投票率低並告急。他稱，界別投票率低於2016年選舉及2018年補選，屬意料內，因部分選民不熟悉新選制；要選委提名及愛國愛港要求，而直選候選人減少，氣氛遜往年；「攬炒派」未能取得提名或杯葛選舉，加上今次選舉不太政治化，兩陣支持者的投票意欲都受影響。

對於今次選舉認受性，他認為與投票率沒直接關係，稱新制度有廣泛代表性，候選人背景更多元化，並非只講政治議題。

（2021立法會選舉）