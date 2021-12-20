新制立選投票率三成 歷來最低 新華社：百萬港人用行動粉碎污衊 學者：假的真不了

劉兆佳：三成已不錯

新華社昨日刊出「快評」，說超過100萬選民參加今次選舉投票，「用實際行動粉碎了一些外部勢力針對選舉的謊言與污衊，表明了真正的人心所向」，並形容香港各界人士踴躍投票。

1991年首次立法局直選投票率有39%，上屆2016年立選投票率創新高達58.28%。截至昨日投票時間過了一半、3時半的直選投票率，只有新界西南僅過20%，整體為18.77%，比較上屆整體投票率，同一時間落後8個百分點，多名候選人均稱投票率低對自己選情不利。

投票率不夠高難向京交代？

李慧琼：無呢個擔心

民建聯港島東候選人梁熙昨午與黨主席李慧琼見傳媒時稱，當刻的投票率不高，「對於我哋嚟講選情唔好，我們嘅支持者好多都未出嚟」，強調高投票率才對他有利。參選九龍中的李慧琼說，投票人數比過去稍少，自言選情嚴峻。被問影響選民意欲的因素，她相信選民每次投票都有其考慮。

對於投票率不夠高會否難向北京交代？李慧琼說「無呢個擔心」，稱每次選舉都有特別背景，在新制下市民要適應，候選人會盡全力冀市民投票支持。

非建制派方面，新界西南昨日投票率一直為10區之冠，候選人劉卓裕中午時稱投票率比他預期「好好多」，但未敢判斷勝算，「見到建制派係總動員，五步十步已經係佢哋嘅人」。新界西北候選人、新思維黃俊瑯估計，上午投票率主要集中在建制鐵票，其後慢慢放緩，「希望起碼（全日）投票率到35%以上，我哋就有把握啲，𠵱家仲有一半嘅距離」。

馮檢基指投票率尷尬

料非建制派或覆沒

九龍西候選人馮檢基在投票結束後稱，全港投票率約三成，因投票率尷尬，未知自己勝算。他說投票率低是預料之中，認為是市民對特首施政不滿，更估計「非建制派」有可能全軍覆沒，使行政、立法機關「得一把聲」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，投票率低原因包括反對派支持者不投票；直選議席大減，候選人減少令較少人發動選民；選舉不再是政治鬥爭平台；缺乏激烈政治議題等。被問到投票率低對來屆立法會的認受性，他稱要從國家角度出發，國家安全能否得到保障，又說「選舉制度未必一成不變，將來會出現民主程度擴大化」。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，「免費搭車對投票率無影響，要投票的會投完先去街，或去完街返來投票」，但認為市民趁免費搭車選擇到郊野公園等，投票站則門庭冷落，看來人心所向，對政府來說是諷刺。

專業界別投票率偏低

劉：反映精英中央緊張關係

至於功能組別特別是專業界別的投票率偏低（見另稿），劉兆佳分析這些選民是社會精英、民主派較多，的確對新選制不接受，反映所謂精英和中央處於緊張關係。陳家洛稱，教育界和社福界屬傳統民主陣營的票倉，堅守香港核心價值，認為投票率低是「投下對制度的不信任票」。

明報記者

（2021立法會選舉）

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