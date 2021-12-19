廉署通緝籲不投票5流亡者 張崑陽：一定不後悔

廉署表示，羅冠聰等5人涉嫌違反《條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」，其中羅冠聰、李家偉、劉珈汶及李軒朗面對一項控罪，張崑陽則面對兩項控罪。

廉署稱，張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗涉藉公開活動作出非法行為，於12月16日透過社交媒體平台廣播4人之間討論，煽惑他人在立法會選舉不投票；張崑陽另涉於12月15日在兩個社交媒體專頁展示兩篇帖文，煽惑他人不投票。

至於羅冠聰，廉署稱他涉嫌於或約於12月3日藉公開活動作出非法行為，即在一個網上會議發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票，違反《條例》第27A（1）條，面對一項控罪。

廉署表示，因5人已離開香港，獲裁判官簽發手令通緝他們。而廉署至今已拘捕10名涉嫌在立法會選舉中干犯有關條例的人，其中兩人已被起訴，另有7人被通緝，包括上述5人。

劉珈汶：「逆反票」闡述多 頂多呼籲非煽惑

張崑陽及許智峯昨晚續在facebook直播，呼籲市民抵制選舉。張崑陽形容今天是「完善選舉制度」後首個選舉，形容是「重要關頭」；許智峯則稱，見到有市民因轉載他們呼籲杯葛選舉而被捕感「很難受、心碎」，曾掙扎應否就香港的事不那麼高調，但他說這次「對決很重要」，「是僅有政治動員機會」。

劉珈汶昨在facebook表示，逆反票的理論在網上有大量闡述，自己做的頂多是「呼籲」，談不上「煽惑」，形容香港已是偌大的囚籠，「今天的一記通緝改變不了此事實，暪（瞞）騙不到世人目光，更無法箝制人民的自由意志」。

（立法會選舉）