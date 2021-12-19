鄉局界首競爭 劉業強盼高票

莫錦貴報名後未向傳媒開腔

鄉議局有161名選民，選民包括鄉議局大會的當然議員、特別議員及增選議員等。2016年無對手下當選鄉議局功能組別議員的劉業強，昨邀請27個鄉事委員會正副主席、特別議員及新界太平紳士等出席「集氣大會」，他稱今次是鄉議局首次有競爭的選舉，自己報名後已走訪27鄉聆聽村民心聲，呼籲選民積極投票，希望自己「高票當選」。莫錦貴自報名參選後未有向傳媒開腔談參選理念，本報昨亦未能與莫聯絡。

霍啟剛落區 郭晶晶粵語撐場

體育、演藝、文化及出版界今屆由港協暨奧委會副會長霍啟剛與明報出版社總經理蘇惠良對撼。選情被看高一線的霍啟剛，昨與太太「跳水皇后」郭晶晶到北角、啟德及沙田擺街站派傳單，霍大派印有其卡通肖像的貼紙，呼籲選民今天積極投票；郭晶晶也以廣東話呼籲選民投票。

而有348個團體選民的紡織及製衣界則被視為今屆競爭較激烈的功能組別之一，循此界別爭取連任的自由黨鍾國斌面對聯泰控股執行副總裁陳祖恒挑戰。鍾國斌在投票前一天再推新單張拉票，強調會努力在國際商界開展游說工作，重塑香港國際金融中心形象。問及選情，鍾稱一如既往走訪了界別選民，昨天亦努力打電話最後拉票。

（立法會選舉）