轉戰選委 直選議員：知名未必佔優 有候選人料「組合式」考慮 學者：「五光十色論」亦影響

驗票機確保每人投40票 強調無紀錄

選委會界別採用全票制，選委需投選40名候選人，並可在投票前透過現場的驗票機核對。選管會主席馮驊昨在商台節目表示，若投選人數多於40，選委將獲發新選票重新投票；若投選人數少於40，選委需在選票填足40人。他強調驗票機不會有紀錄，而且選民要將選票反轉放入機內，故驗票過程會確保其他人看不到其選擇。

雖然今次選舉未有流傳的北京「祝福」名單，但有選委稱，不少社團及組織也各自向委員提出「推薦」名單，據知大部分有知名度、在建制組織有職銜等都上榜。51名參選人中包括9名現任立法會議員，當中由地區轉戰選委會界別的議員連日不忘分身為地區的接班人拉票，如工聯會麥美娟昨到青衣為參選新界西南的黨友陳穎欣拉票，九龍東直選議員謝偉俊也預告今天投票日會為參選九龍東、被視為他接班人的李嘉欣拉票；民建聯張國鈞近日亦在港島西為黨友陳學鋒助選。

謝偉俊：圈子細更難 所為個個知

問及作為現任議員，知名度高會否在選舉中佔優？麥美娟強調「唔係靠知名度就有得贏」，選委比併的是政綱及願景；謝偉俊稱知名度較高或在選舉中有優勢，但「圈子愈細愈難（勝出），因為做過什麼不光彩的事、能力表現如何等，個個都知道，無得呃人」，故即使對選情有信心，昨日亦馬不停蹄聯絡選委拉票，他強調議會若有太多新人或難以運作，相信選民會明白，「選番舊人入去有幫助」。

黃梓謙料選委不止看能力 兼看背景

雖然面對的只是1488名選民，有候選人也選擇在投票前夕落區開站，呼籲市民踴躍投票，其中黃梓謙昨在大圍設街站，獲3名選委全國政協常委胡定旭、全國政協委員魏明德、地產及建造界選委趙國雄到場支持。黃梓謙認為，選委會以全票制投票，相信有選委投票時不會單純考慮候選人能力，「會用一個『組合』去想，例如有些什麼不同界別、背景人士包括在內」，自言作為參選人只能「盡做」，昨續以電話向選委拉票。

港澳辦主任夏寶龍月初談及香港新一屆立法會選舉，提到愛國者治港「絕不是要搞清一色」，而是搞「五光十色」。中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，有關言論或對近1500名選委如何投票有影響，因選委會候選人來自不同界別及階層，一如夏所指有「加入中國籍的老外、講普通話的港漂」等，相信各選委亦正推敲應如何選擇，以在選委會界別體現夏所指的「五光十色」，但他相信直選方面建制派不會放軟手腳，稱各界均從自利角度出發，「最重要自己唔輸啫」，相信即使建制認同新選制需要五光十色，亦不想做炮灰。

新界西南候選人尚有劉卓裕、陳恒鑌；九龍東候選人尚有鄧家彪、顏汶羽、陳進雄、胡健華；港島西候選人尚有葉劉淑儀及方龍飛。選委會界別候選人名單則可瀏覽明報網站選舉專頁https://bit.ly/31XWoIk。

明報記者

（立法會選舉）