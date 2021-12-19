非建制候選人：高投票率較有利

35地區候選人23告急

潘焯鴻：不講大話告急

有4名候選人的港島東在今屆直選中選情較激烈，除吳秋北外，民建聯梁熙及新民黨廖添誠也告急，而同區唯一非建制派候選人潘焯鴻則未有打告急牌，昨繼續落區拉票。潘說預計當區投票率若過半，他有八成機會當選，因此不會「講大話」告急。他多次呼籲市民「不躺平，齊投票」。

對於有人呼籲杯葛選舉，他稱制度雖不完美，但立法會議員仍有其職能，「不應該整個江山都放棄」。早前獲民主黨副主席、觀塘前區議員梁翊婷「路過」握手支持的潘焯鴻，昨獲今年7月辭任的灣仔前區議員李永財發出「緊急呼籲」短訊拉票，呼籲選民投票「踢走忠誠廢物建制派」，讓潘能嘗試在議會以寡敵眾。

民協前成員、油尖旺區議會主席林健文昨陪同九龍西候選人馮檢基在旺角拉票。馮檢基昨晚在facebook發放短片稱選情告急，指議會「清一色」對香港是傷害。九龍西另外兩名候選人民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣也分別打「告急牌」。

狄志遠：若僅三成投票

非建制「抆水」

參選社福界的新思維狄志遠昨聯同新思維新界西北候選人黃俊瑯等在屯門及元朗一帶乘車巡遊拉票。對於香港民研調查指有近四成人不會投票，狄志遠稱「對支持民主的朋友很有信心」，但若投票率只有三成，非建制選情較「抆水」，需達三成五或以上才有利。他認為只要一半民主派支持者投票，非建制派很大機會當選。

問及全國僑聯副主席盧文端近日呼籲建制派支持者投票給非建制派，對其選情會否有幫助，狄強調「我哋唔靠呢啲」，但透露有建制派核心人物主動向他表示將投票給他。社福界候選人另有朱麗玲及葉湛溪。

新界西北另外兩名候選人為民建聯周浩鼎及實政圓桌田北辰。周浩鼎昨獲人大常委譚耀宗為其「緊急呼籲」拉票。田北辰則在facebook表示有市民問他會否「告急」，他稱會，但不是為輸贏，而是為其「不盲撐不盲反」的政治路線告急。

（立法會選舉）