馮驊冀周一中午議席全揭盅 料選委界最快

接逾600宗投訴 多涉競選廣告擺位

馮驊說，選委會界別在灣仔會展投票，投票結束後，票箱會立即送往同在會展的中央點票站，「審慎希望」該界別40席能在選舉結束後3至4小時，甚至更早有結果。地區直選及功能界別選民主要在各區票站投票，大部分票站會在投票結束後轉為地區直選點票站。馮驊表示，功能界別票箱會運往中央點票站點算，若發現有選票誤投到地區直選票箱，則會密封有關選票再運往中央點票站。馮預料功能界別結果會最遲公布，地區直選則希望可在周一凌晨完成點票。

今次為首次用電子選民登記冊發選票的大型公共選舉。馮驊說，職員已多次測試不同票站的網絡，其中約40個偏遠票站會沿用紙本選民登記冊劃線發選票，當局已制定預案，一旦有票站連線出問題，可以很快改用紙本方式發選票，亦有專家小組聯同警方防止黑客入侵系統。

曾國衞：登記口岸投票者遠自內蒙

今屆立法會選舉首次在口岸設票站。在3個邊境管制站投票站之一的羅湖口岸，本報記者昨日所見，地面出入口外圍已架起鐵馬，並貼有「往香港」的指示。政制及內地事務局長曾國衞昨在商台節目稱，已登記於口岸投票的2.2萬名身在內地的香港選民中，七成居於廣東省，其餘約7000人身處其他省市及自治區，最遠在內蒙古，他形容堅持即日往返投票的選民「很有心」，好感動。到口岸投票的選民登記時需提早選擇投票時間，曾國衞稱，若選民因交通阻滯等問題遲到票站，當局會彈性處理，而去錯票站則要到已登記的票站投票。

（立法會選舉）