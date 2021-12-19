今立選 譚惠珠：三成投票已不錯 曾國衞：未設指標沒期望 稱或受煽惑言論影響

投票站今早8時半至晚上10時半開放，逾447萬選民要帶同身分證正本到投票通知卡指定的所屬票站投票。新選制下，大部分選民只有地區直選一票，部分同是功能界別選民者有兩票，而選委會選委則會在灣仔會展的票站，一併投下其所屬界別的所有選票。

選舉處短訊「催票」 警今高姿態巡邏

各司局長投票前夕繼續「催票」，其中政務司長李家超發表網誌，呼籲市民用選票「誕生」高效和能解決香港問題的立法會；選舉事務處昨亦向市民發短訊呼籲投票。的士司機從業員總會昨組織500部的士，在車身貼上「1219為香港，投票企出嚟」等標語巡遊香港。保安局表示，警方、特別任務警察會在投票日高姿態巡邏，一旦出現危害公共秩序和安全的行為，將果斷執法。

譚：投票率定成敗不對焦 昔過分熾熱

新選制下投票率成為焦點，特首林鄭月娥早前說，立法會選舉投票率「高低不代表什麼」。譚惠珠昨在now新聞台《大鳴大放》稱，今屆立法會選舉氣氛的確較以往冷淡，與爆發疫情、直選議席減少、候選人減少等因素有關，她認為，如有三成投票率「都唔錯」，又稱以投票率作為選舉成敗標準，並不對焦。她說，以往選舉由政治意識形態推動投票，選舉氣氛是過分熾熱，對社會造成創傷、對立。她認為新一屆立法會只要做出成績，4年後的投票率就會回升。

指外媒報道「不實」變相籲投白票

曾：按情况尋法律意見跟進

曾國衞昨在商台《政經星期六》稱，對新一屆立法會選舉投票率未有設下指標，亦沒有期望。他說，投票率受多種因素影響，包括不排除受部分煽惑言論影響，「外部勢力、反中亂港人士不斷用蠱惑人心伎倆去煽惑、去令人不投票，不排除造成一些影響」。他說留意到坊間就投票率高低有不少討論，甚至有人公然呼籲杯葛選舉、投白票等，形容外部勢力及反中亂港者「死心不息」抹黑及攻擊選舉制度，有關勢力一方面籲港人杯葛選舉，而若投票率不高，就會說選舉不受擁護或不成功，強調不應過分解讀投票率。他同時批評有自稱專業的外國媒體報道「不實」，抹黑及攻擊本港選舉制度，變相呼籲投白票，港府會按實際情况尋求法律意見，作適當跟進。

林朝暉：沒重大政治事件 三成屬合理

中大政治與行政學系兼任講師、全國港澳研究會成員林朝暉認為，社會需有很大的政治事件，選民才有投票的激情，否則在全球大部分民主政體的選舉，投票率都不會特別高。他說，今次立法會選舉在沒有重大政治事件下，三成多的投票率屬合理，特別是在「雙議席單票制」下，選民投票意欲一向較低。他形容選舉制度改變對候選人及選民都困難，候選人不習慣打經濟、民生議題，選民亦無法分清候選人，因此不知道為什麼議題、政綱而投票。翻查資料，2016年立法會選舉投票率為58.28%。

明報記者

（立法會選舉）

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