涉網煽殺官警投白票 拘兩男檢一仿製槍

指號召網民上街 暫未見二人關聯

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，近日有人藉周日的立法會選舉公開煽惑他人攻擊票站、鼓吹不投票或投白票，意圖妨礙「公平選舉」。

警方其後鎖定兩名男子身分，稱他們涉嫌在網上發佈煽惑信息，包括呼籲他人襲擊甚至殺害警務人員或政府官員，並使用暴力破壞或縱火。警方同時發現兩人分別在不同社交平台呼籲他人以不同手法影響立法會選舉，或在之後的節日號召網民上街遊行。

一人為2000人Tg頻道管理員

警方分別於前日及昨日在灣仔及紅磡拘捕兩名男子，分別為22歲姓陳及34歲姓梁的男子，報稱兼職速遞員及資訊科技人員，涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」及「煽惑他人參與未經批准集結」，後者另涉「煽惑他人縱火」。初步調查顯示二人無特別關聯。據悉陳男為一個有約2000人的Telegram頻道管理員，該群組曾發布大量煽動他人犯法的帖文及討論。

行動中警方除搜獲3部電話及兩部電腦外，亦在22歲被捕者家中檢獲一支仿製槍械、戰術頭盔、戰術背心及防毒面具，稍後會將仿製槍交予軍械檢證科檢驗。

今次涉案社交媒體平台包括一個網上討論區及兩個社交通訊平台，警方昨公開部分帖文，其中一些懷疑於連登討論區發布，提及「比（畀）我殺隻狗先啦」、「直接火魔」等字眼。另一涉案訊息提及「除咗殺懲教人員之外我就只有自殺一條道路」。本報昨在一個反修例Telegram頻道「LIBERKONG」內其中一個有關「虐囚」的文章留言欄發現相同句子。

（立法會選舉）