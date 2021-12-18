警3反恐部門荷槍高調巡票站

警方反恐特勤隊約20名人員在一名警司帶隊下，昨晚7時許，手持長槍在新界東南其中一個票站調景嶺體育館內外巡邏。反恐警先經過體育館外公園，再進入體育館內巡邏，所有警員均配備MP5衝鋒槍或SG 516突擊步槍，並配戴同款口罩。

市區重建局位於中環中心的H6 Conet亦為票站之一，昨午5時許，鐵路應變部隊手持突擊步槍，聯同警犬隊在中環中心外列陣，並一度進入中環中心內外巡邏。警務處長蕭澤頤早前稱，警方於立法會選舉當日將調動逾1萬警力確保選舉安全。

4局長拍片籲投票

今次選舉中央點票站設於灣仔會展，政務司長李家超和政制及內地事務局長曾國衞昨早到場視察。李家超表示，今次選舉是修訂選舉制度的重要里程碑，意義重大，形容是「具歷史性的選舉」，亦再次呼籲市民明日踴躍投票。

外界關注今次選舉投票率，港府官員近日於不同場合都呼籲市民投票。環境局長黃錦星、運輸及房屋局長陳帆、創新及科技局長薛永恒及發展局長黃偉綸昨日合拍35秒宣傳短片呼籲投票，陳帆說「行路、跑步或坐車，都要去投票」。

（立法會選舉）