港鐵明關閘機免費搭 工會憂翌易故障 部分車站或管制客流 工程人員候命

港鐵預料明日個別時段客量或較平日多，將加強列車服務，需要時會安排特別班次配合乘客需求。除車站職員外，亦會調派包括後勤員工的「客務支援隊」、其他車務職員及額外的車站助理到各車站。另港鐵稱明日車站閘機將有顯眼標示指示乘客出入方向，包括平日或雙向使用的活板式閘機；活板式閘機將維持打開，毋須拍卡，轉棍閘機則推動轉棍即可入閘。而較繁忙車站及轉線站或需實施客流管理措施，包括部分出入口只供進入或離開，例如銅鑼灣站在較多乘客前往維園時，E出口只供離站。

車站增600人協助 工會：安排倉卒臨急轉更

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，明日免費乘車安排較倉卒，不少同事突然轉更，重要車站及轉線站將有工程人員候命以防故障，會當作是平日繁忙時間操作。他又說，關閉及重開閘機需很多額外工作，同時擔心翌日重開閘機時會有故障。

專營巴士方面，除機場巴士A及NA線、來往各口岸B線、觀光巴士H線、通宵巴士N線及長途巴士新型服務P線外，九巴、新巴、城巴及龍運所有路線，新大嶼山巴士10條路線及所有電車路線，明天頭班至尾班車都可免費乘車，將維持正常服務水平，並因應乘客需求及實際交通情况於個別較繁忙路線及時段加強服務。

運輸署預計明日公共交通需求或較平日高，特別是前往個別熱點路線，呼籲出門前留意交通情况及各營辦商即時資訊，署方緊急事故交通協調中心明日會密切監察全港交通，協調政府部門和交通營辦商配合選舉日乘客需求，並聯同警方實施適當交通管理措施。警方回覆查詢稱，會因應當日人流及地點的風險程度，適當調派警力維持秩序。

明報記者

（立法會選舉）