選委界論壇 多候選人拉票引用夏寶龍

「再出發」舉辦 千人出席

所有選委會界別候選人昨均出席論壇，輪流上台發言一分鐘拉票，多人引用港澳辦主任夏寶龍的講話。中電中國區總裁陳紹雄自稱「實幹派」，形容自己「有5個『善於』」，即夏寶龍早前提出的治港者5項要求。全國政協委員屠海鳴表示，「我就是夏寶龍主任提出的，會講普通話的『港漂』候選人」。

陳紹雄自稱「有5個善於」

屠海鳴自言諳普通話「港漂」

夏寶龍早前提及，參選人中有住公屋、劏房住客、巴士車長、註冊電工等。本身是巴士車長的工聯會蔡永強，昨身穿司機制服出席。

出席者除了選委外，每名候選人可帶支持者出席，有支持者自備大型宣傳道具、燈牌等。大聯盟秘書長譚耀宗致辭時說，新選制可選出愛國愛港、有能力的議員，改變過往議會的「烏煙瘴氣」，展現風清氣正的新局面，提醒候選人不忘初心，令一國兩制行穩致遠。

活動另一焦點為呼籲市民投票，大會播放政府的選舉宣傳短片。梁君彥於活動後說未聞本次選舉有「祝福名單」，形容選委會界別候選人全部愛國愛港，不僅有能力，背景更多元化，他會選出有能力、有心的候選人，解決香港深層次矛盾。今次選舉屬修訂選舉制度後首場立法會選舉，梁君彥相信中央放心公衆在此機制內自行選擇心儀候選人。

被問到會否憂慮投票率低，梁君彥稱今次選舉公平公正公開，部分政黨不派員參選，減少了市民的選擇，而投票率受不同因素影響。梁君彥於工業界（第一）競逐連任，對手為梁日昌。

選委會界別候選人名單可瀏覽明報網站選舉專頁（https://bit.ly/31XWoIk）。

（立法會選舉）