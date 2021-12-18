港島東及新西南無人勝算較高 建制全「告急」

陳穎欣李梓敬「合拍片」告急

翻查全部35名地區直選候選人的社交平台，至少19人表示選情嚴峻或選情危急，其中新界西南的工聯會陳穎欣表示「真告急」，昨晚聯同新界東北候選人李梓敬在facebook直播告急。陳穎欣對手、非建制派劉卓裕前日在facebook質疑「保皇候選人」在周三已開始打告急牌，稱建制派候選人資源比他多，「如果要告急？我應該第一日就告急」。翻查候選人提交選舉事務處的宣傳品，劉卓裕質疑對手的同日，亦已提交「告急」單張。同區另一候選人、民建聯陳恒鑌選舉廣告亦稱「選情告急」、「保住關鍵一席」等。

稱吳秋北遭𠝹票 陳婉嫻籲「君子啲」

據香港民研調查，港島東4名候選人中亦未有人「勝算較高」。該選區除了非建制派潘焯鴻，其餘3名建制派已打告急牌，當中吳秋北昨聯同工聯會領導如榮譽會長林淑儀、黃國健、陳婉嫻、王國興等擺街站，稱工聯會全面告急，其中吳秋北受多方謠言指他已「夠票」，選情尤其嚴峻。陳婉嫻呼籲各方在選舉中「君子啲」；王國興稱有人以抬高吳秋北「𠝹票」，擔心吳因此「撻cue」。

民建聯梁熙和新民黨廖添誠同於前日打「告急」牌，各自出動黨內管理層為其拉票。

九龍中候選人還包括譚香文、楊永杰；九龍東則包括鄧家彪、陳進雄、胡健華及李嘉欣。

（立法會選舉）