民調：不投票升至四成 欲投者減 學者指政府催票失效 劉兆佳：政局穩定 低票率正常

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，過往的投票率預測都不太準確，認為最終投票率要視乎選舉日氣氛、愛國力量能否動員以形成選舉氣氛，吸引選民投票。他稱目前談投票率仍言之尚早，強調將投票率與新選制掛鈎是扭曲改變選舉制度的目標。他認為目前政治局面穩定，投票率低屬正常，而上屆選舉時政治分化，難與當時特別高的投票率比較。

3輪調查 稱投票者52%減至48%

香港民研上月中起做立法會選舉調查，先後3次調查選民投票意欲，首輪於上月15至18日以電話訪問838名選民，52%受訪者表示肯定會或多數會投票，11月29日至12月3日的次輪調查中，表示會投票的受訪者比例已下跌，至最新一輪調查，會投票的比例跌破五成，只有48%（見上表）。

直選8區有「勝算較高」者

民建聯居多無一非建制

香港民研又綜合過去4次，分別以電郵蒐集10,174名群組成員及以電話蒐集891名選民的投票意向。兩種調查方式中，同位列直選選區中獲最多支持首兩位的候選人，被界定為「勝算較高」。結果顯示，10個地區直選選區中，8個選區共9名候選人屬勝算較高，當中8人是現任或前任立法會議員，民建聯候選人佔大多數，當中沒有非建制派候選人（見右表）。

昔選前投票率從未遜首輪

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，以往選舉前最後一輪調查得出的投票率，從未比首輪調查低，而今次未決定是否投票的「游離」選民比例較以往為少，有三分之一受訪者早已表明不會投票，他相信近日候選人「告急」，對提高投票率無太大作用。被問到非建制派的勝算，鍾劍華稱民研不是「馬經」，不會作相關估計。

至於調查得出有關投白票或廢票的受訪者比例，鍾劍華表示有關問題過往都不是焦點，今屆成焦點是政府造成。他說，為保護民研及其員工，會在選舉結束後再公布有關調查結果。

「保障員工」 白票率選後公布

選舉觀察計劃成員、浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛說，3輪調查所得的投票率維持低水平，與今屆候選人以新面孔佔多有關，形容有候選人仍在自我介紹階段。他說，經過多場選舉論壇、政府積極呼籲投票後，投票率仍處於低位，反映有關「工程」無法吸引選民，亦明顯與沒有主流民主派參選有關，而非建制派候選人需花更多時間解釋其路線，過程對候選人及選民同樣困難。他又認為，若大部分市民不認為選舉可為社會復和等帶來任何改變，其投票意欲一定受影響。

對於大部分地區直選候選人在選舉前數日已打告急牌，陳家洛認為，有「江湖地位」的候選人告急，對新面孔構成壓力，若投票率偏低，建制派候選人作為「同路人」，在互相爭取選票下，告急可以理解。

劉指新選制「去政治化」

民建聯縱直選佔半「無所謂」

對於民調顯示多區民建聯候選人「勝算較高」，劉兆佳表示，民建聯靠群眾選舉起家，在地區選舉佔優屬正常，在20席地區直選議席中，該黨取得一半議席亦「無所謂」，因最終亦難以在總數90席的議會中成為多數派。他說，新選舉制度是要「去政黨化」、「去政治化」，愛國陣營需有分工，分頭負責地區、專業等範疇，以解決香港問題，認為民建聯亦要轉型，吸引更多專業人才。

明報記者

（立法會選舉）

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