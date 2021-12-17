會展中央票站演練 曾國衞巡3口岸票站

立法會選舉將設約630個投票站，約3.9萬不同政府部門的職員參與。選舉事務處表示，已為投票站和點票站工作人員舉行多場訓練，並安排實習環節和模擬情境，務求令工作人員熟習流程。

港台直播口岸票站點票

選舉事務處昨在會展為一般票站工作人員舉行全日簡介會。根據現場的程序表，主要由處方職員講解投票當日安排，包括投票及點票程序、填寫統計報表安排、電子選民登記冊系統簡介等，並有模擬點票示範及練習等。

今屆選舉增設3個口岸投票站，包括落馬洲支線、羅湖、香園圍邊境管制站。曾國衞昨到訪該3個票站，了解投票當日的檢疫和出入境安排等，並參觀選民通道。香港電台當日將在口岸票站直播點票。

另外，律政司長鄭若驊發表網誌稱，本地及海外社會不時對本港的選舉發表意見，她強調歐洲人權法院曾一再指出，每個歐盟國家對參選資格訂立規則時都享有酌情判斷權，採用不同方法，而聯合國大會也多次在其決議內提到，世界上「不存在一種單一的民主模式，而且民主不屬於任何一個國家或地區」。她稱全國人大常委會已充分考慮本港實際情况，以構建有香港特色的民主選舉制度。

（立法會選舉）