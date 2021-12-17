人民日報轟羅健熙「獨裁」 促民主黨清理門戶

「同西方反華政客亦步亦趨」

文章標題為「任由羅健熙之流恣意妄為，香港民主黨就很危險了」，內容指羅健熙等民主黨成員，絲毫不考慮香港市民和社會的長遠利益，「同西方反華政客亦步亦趨」，批評羅健熙受訪時附和美國政客攻擊香港的選舉制度改革，又提及民主黨向爭取支持的黨外候選人發出問卷，「脅迫參選人承認一系列無法無天的『訴求』」。

文中續稱，在羅健熙的騎劫下，民主黨無法發揮參政議政的基本功能，也無法保障普通黨員的政治權利，而阻止黨員參選相當於放棄參政平台，只會讓影響力愈來愈小。

另外，文章重申「愛國者治港」是五光十色，絕非清一色，只要愛國愛港，無論什麼身分均可成為治港者，但「攬炒」的人將會失去立足之地，「希望民主黨內有識之士盡快覺醒，重新思考政團的定位，重回服務香港的務實之路」。

（立法會選舉）