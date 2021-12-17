人民日報轟羅健熙「獨裁」 促民主黨清理門戶

【明報專訊】民主黨並無派員參加立法會選舉。官方《人民日報》昨日發表評論文章，炮轟民主黨主席羅健熙用「極其獨裁」的方式控制黨內中委會，警告在這些人的操弄下，「民主黨正在一步步走向激進，背離了政黨的初衷」，盼黨內有識之士盡快醒覺，「同時清理門戶、刮骨療毒，避免在錯誤的道路上越走越遠，墜入萬劫不復的深淵」。本報向羅健熙查詢，至截稿前未獲回應。
「同西方反華政客亦步亦趨」
文章標題為「任由羅健熙之流恣意妄為，香港民主黨就很危險了」，內容指羅健熙等民主黨成員，絲毫不考慮香港市民和社會的長遠利益，「同西方反華政客亦步亦趨」，批評羅健熙受訪時附和美國政客攻擊香港的選舉制度改革，又提及民主黨向爭取支持的黨外候選人發出問卷，「脅迫參選人承認一系列無法無天的『訴求』」。
文中續稱，在羅健熙的騎劫下，民主黨無法發揮參政議政的基本功能，也無法保障普通黨員的政治權利，而阻止黨員參選相當於放棄參政平台，只會讓影響力愈來愈小。
另外，文章重申「愛國者治港」是五光十色，絕非清一色，只要愛國愛港，無論什麼身分均可成為治港者，但「攬炒」的人將會失去立足之地，「希望民主黨內有識之士盡快覺醒，重新思考政團的定位，重回服務香港的務實之路」。