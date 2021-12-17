兩人首控煽惑投白票 海外前區議員續籲杯葛

兩人轉載許智峯白票帖文

被起訴的兩人為報稱銷售員的陳健民（36歲）及報稱辦公室助理的梁月嫦（65歲），各被控一項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A（1）條。兩人獲准保釋，下周二（21日）在觀塘裁判法院答辯。

截至本月9日，廉署共收到17宗有關立法會選舉的投訴，涉及煽惑投白票有11宗。廉署已拘捕至少10人涉嫌干犯上述罪行，暫兩人被起訴。廉署於上月底通緝身在海外的許智峯及前區議員丘文俊，指兩人涉嫌分別在個人社交媒體專頁展示帖文，煽惑他人在立法會選舉投白票及不投票。

另外，繼續有人在海外呼籲港人杯葛是次選舉。前區議員劉珈汶、李軒朗、李家偉，以及前民間外交網絡發言人張崑陽昨於facebook聯合呼籲「杯葛選舉，刻不容緩」，並作網上直播。張崑陽說，相信任何「真民主派」均不會參與本次選舉，否則便成政權的幫兇，背叛香港的民主運動。他稱，北京強行改變香港的選舉情况，國際社會十分關注港人於是次選舉的反應，「我覺得杯葛（選舉），令票站冷清是一個比較理想的狀態……希望在周日的選舉，市民不要支持那些寸土必爭、代表民主派的人，他們是不能代表民主派」。

張崑陽：國際關注港人反應

票站冷清「理想狀態」

劉珈汶稱「大家都知道不需要投票」，指候選人質素低，質疑他們能否在議會為民衆發聲，「至於應否進入票站，在選票上畫公仔、發表自己的意見，交回各人判斷」。

廉署回覆查詢表示，留意到有人在互聯網呼籲他人杯葛本月立法會選舉，而公開呼籲他人杯葛選舉，有可能觸犯法例，提醒市民必須嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，強調必會嚴正執法。

（立法會選舉）