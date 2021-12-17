胡定旭：今次選舉沒祝福名單 盧文端同稱選委界沒名單 「所有候選人京皆接受」

來屆立法會有90席，其中40席選委會界別、30席功能界別及20席直選。新增的選委會界別有51人爭逐40席，由1448名選委會成員投票選出。在以往的選舉，包括港區人大代表選舉雖有差額選舉，但選前會出現權威的「祝福名單」供參照。

全國僑聯副主席盧文端日前在《明報》撰文稱，建制派所謂「全勝」是陷阱，他昨日向本報表示，「選委會40席根本沒有名單，51位候選人都是北京可以接受，每一位都是非常優秀，來自每個界別，非常有代表性」。

胡：圈內流傳名單屬社團推薦

胡定旭接受本報訪問時說，「之前無名單，也絕對不會有祝福名單」。他透露自己的甄選準則，稱在選委會候選人中首先會揀選現任議員、人大代表及政協中有表現的人，然後會在不同界別如會計、教育、工程、科研、勞工、宗教等，各揀選一名合適代表，並會包括老、中、青，有男有女，做到各界均衡參與。

至於地區直選，胡定旭說現時建制圈流傳的名單應屬社團或團體向會員推薦，才會出現不同社團在同一區推介不同候選人的情况。他說今次選舉，政府「基本上無DQ」候選人（一人因不符參選資格被DQ），有不同背景的人參選，而他個人提名了中科監察潘焯鴻出選港島東，同區有3名建派候人，包括工聯會吳秋北、民建聯梁熙及新民黨廖添誠。

盧籲建制支持者票投非建制

曾鈺成：不響應呼籲免「叛黨」

立法會前主席曾鈺成昨出席活動時稱，自己不是選委，「就算有名單我都唔知」，而他與部分選委談過，有人「好肯定地」告訴他不會有名單。被問到會否響應盧文端呼籲建制派支持者投票予非建制派候選人，他說「一定不會」，稱此舉會令黨友勝出機會減低，「我怎會做這些叛黨行為？」

與馬嶽同日稱淡出選舉評論

蔡子強：解讀亦不能反映民意

中大政治與行政學系高級講師蔡子強及副教授馬嶽昨日同說將淡出選舉評論工作，「講少啲，寫少啲」。蔡稱選舉制度屬全新，選民選擇有較多限制，相當大部分政治光譜的人沒參選，故解讀選舉結果亦不能完全反映民意，反而未來議會組成反映中央對港的政治構思及治港方針，而他與馬均不擅長這方面的研究。

6名選委會界別的民建聯候選人昨到中環街頭拉票。民建聯副主席張國鈞表示該界別的51名候選人質素非常高，「真係五光十色」，預計開票的勝負可能僅是數票，甚至一票之差，沒有人敢鬆懈。

選委會界別候選人名單可瀏覽明報網站選舉專頁（https://bit.ly/31XWoIk）。

明報記者

（立法會選舉）

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