「港漂」張欣宇沒從政經驗 稱以香港利益出發

來港負笈定居 稱解決問題要跳出標籤

2019年10月成立的港漂政團「香港新方向」派出張欣宇出選，他表示「漂」在他身上不成立，原因是他「以香港為家」，是香港人。他認為社會標籤難免，但解決問題要跳出標籤。他說選舉初期被視為最弱勢，但論壇上被提問的次數愈來愈多，不再被視為弱勢。對手來自建制及鄉事派兩大勢力，但他認為選民求變，不想投傳統政黨或「有既得利益的」候選人，對他有利。

沈豪傑：當城鄉中間人解土地問題

同區候選人沈豪傑首次參選立法會，但2011年擔任十八鄉北選區區議員，自言不是鄉事，亦非原居民，但由鄉郊議員做起，服務鄉民。他說鄉事派很支持他參選，但認為「未來要服務全新界北、全香港，不只是關心某個群組」。

多年來鄉郊與城市發展存在矛盾，沈稱有信心當中間人，認為互不理解才會對立，應該要想到「發展時大家得益」的方法。他冀推動鄉郊資源共享，如釋放現有從事低增值業務的鄉郊土地，解決土地問題。

同區候選人曾麗文相信她在做有利大眾的事，大家一定看見，冀選民不嫌棄投票。同區候選人還有劉國勳。

（立法會選舉）