田北辰：今屆考驗「不盲撐盲反」路線 敗選就退休 周浩鼎斥「二五仔」有啟發

明報記者

田北辰先後加入過自由黨、新民黨，最後都因意見不合而退黨，2017年成立實政圓桌的他，今次是首次以「自家品牌」掛帥。他稱有獨立思想、「不盲撐、不盲反」是他從政路線，過往退黨都與他不願盲撐有關。從前以政黨名義出選，談自己路線「無咩意思」，當時「黃藍」對立亦難以驗證其路線，認為今屆選舉是最好時機考驗路線是否獲選民支持，又說落區有感市民受落，「希望不是假象」。

田：議會要有「獨立思想」代表

田北辰表示，議會不再有反對派，不應再有人認為批評政府便是「衰仔」，投反對票就是「二五仔」，認為社會更需要有獨立思想、不盲撐的議會代表，在有需要批評時批評。他認為，若他能取得可觀的票數，對香港長遠的政治發展、修補人心撕裂有幫助，「想在退休前為香港政治光譜定下新方向」。年屆71歲的田北辰多次重申，是次參選最大意義是驗證其路線，「選唔到梗係退休啦！」

周浩鼎：泛民票去向 最大風險

問到指摘田北辰一事對自己選情的影響，周浩鼎回應稱，自己早前在選舉論壇上對田北辰激動翻舊事，他已向對方鄭重道歉，事件已過去，目前他希望盡最後努力，爭取選民支持。

周形容自己選情仍然嚴峻，難言穩奪議席。他分析主因是市民對選舉的認知仍不高，又有市民認為他一定能當選，「未意識到選舉的重要」，因此投票意欲不大。他說今次選舉有一大「風險」，就是過往佔六成的民主派支持者，最後會否投票或如何投票，都未能掌握。

黃俊瑯：選情「愈來愈樂觀」

新界西北非建制派候選人、新思維黃俊瑯形容其選情「愈來愈樂觀」，稱不少選民不希望議會「清一色」；中間派選民一向少發聲，但對他們會否投票感樂觀，認為有年長者見年輕人投票意欲不高，反而希望有不同聲音進入議會，該部分票源或與田北辰重疊。

至於參選新界北的民建聯劉國勳同樣爭取連任，前日他在facebook專頁表示選情嚴峻，呼籲「集中票源」投票給他。劉國勳的說法與同屬民建聯的周浩鼎相近，劉說有不少選民認為他已夠票，區內亦有相關謠傳，呼籲選民將選票投給其他建制派候選人，他形容其選情相當緊張。

他又稱，在過往的比例代表制下，為更多建制派候選人進入議會，大家會「配票」給不同建制派候選人，但在新選舉制度下，再沒配票需要，希望各候選人以政綱爭取選民信心。新界北其他候選人有張欣宇、沈豪傑及曾麗文。

（立法會選舉）