昔撐建制 會計界翁健獲梁繼昌助選

梁：師兄弟關係超越意識形態

翁健昨日在facebook上載宣傳片段，指梁繼昌是其皇仁書院師兄，亦是業界前輩，兩人政見雖不盡相同，「我們都相信專業、法治和民主的價值」。梁繼昌在片中「交波」給翁健，稱相信對方能守護香港，呼籲業界投票給他。梁繼昌昨日傍晚更到灣仔與翁健一齊派宣傳單張。

2012年立法會選舉，翁健支持建制派林智遠出選會計界，與梁繼昌「打對台」，最終梁當選。梁繼昌昨日回應稱這是歷史問題，與今次選舉無關，「（兩人的）師兄弟關係超越所有其他考慮」，又認為他們共享支持法治、專業價值等原則。

文思怡：不明為何建制派獲梁撐

兩人派發宣傳單張期間，巧遇另一候選人文思怡，雙方交換政綱。文思怡自言中間路線，昨稱立場從未改變，「我不知道為何他（翁健）屬建制派，都可以找到Kenneth（梁繼昌）的支持」，認為翁健的立場搖擺不定，「（翁）說以前甚少與建制派交往，這肯定是說謊……說林智遠不是建制派，有人相信嗎？」會計界候選人還包括黃俊碩、黃宏泰。

潘焯鴻獲蘇逸恆周梁淑怡支持

另一邊廂的港島東直選，潘焯鴻昨於選舉廣告中央平台上載多張支持同意書，包括民主黨蘇逸恆、公民黨前成員余德寶及蔡明禧，自由黨榮譽主席周梁淑怡、劉健儀等建制派。潘焯鴻透露，目前有超過80名選舉義工，部分是民主黨實習生，又稱已獲數名民主黨成員支持，該黨一名正保釋的黨員亦有簽署同意書，但為免影響對方案情而沒公布。

余德寶回覆查詢，形容潘焯鴻在選舉中表現「正常」，他亦贊成潘提倡的特赦反修例示威被告。至於潘曾加入自由黨，余德寶稱已成過去，目前對方是獨立候選人，可被視為「非建制派」，但表明看不到自己日後與潘焯鴻有合作空間，自言再踏足政壇機會不大。

蘇逸恆未經黨內批准以個人名義支持潘焯鴻，做法引起黨內不滿。民主黨紀律委員會副主席袁海文稱，蘇逸恆、李華明、梁翊婷均因類似情况被投訴，委員會會立案處理。港島東候選人還包括吳秋北、廖添誠、梁熙；新界東南候選人包括林素蔚、蔡明禧、李世榮。

（立法會選舉）