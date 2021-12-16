涉煽惑投白票不投票 廉署拘4人累計10人 包括前中大學生會長蘇浚鋒

涉轉載許智峯「如水計劃」帖文

廉署昨日拘捕4人，他們涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。被捕3男1女年齡介乎22至58歲，涉在立法會選舉期間於互聯網轉載煽惑他人在選舉投白票及不投票的帖文，已獲准保釋候查。廉署稱仍在調查，不排除再有進一步執法行動。

消息稱被捕者包括蘇浚鋒，他今年10月30日在facebook轉載許智峯呼籲在立法會選舉投白票的帖文。許智峯在有關帖文提出「如水計劃」，呼籲港人總動員投白票，以反制「不義的選舉制度」。廉署上月公布，已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的許智峯及沙田前區議員丘文俊，指涉煽惑他人立法會選舉投白票及不投票。

廉署在昨日行動檢走數部手提電話及兩部電腦，至今已有10人涉網上轉載呼籲投白票或不投票帖文而被廉署拘捕。干犯上述條例第27A條者，最高可被判囚3年及罰款20萬元，廉署呼籲市民嚴守法規，勿參與不法呼籲或轉載違法內容。

鄧炳強：倘伙外力呼籲 或違國安法

保安局長鄧炳強昨在港台節目《盤點政策》表示，留意到網上有包括不在香港的人呼籲市民不投票或投白票，是違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，另如所做的行為涉恐嚇成分，或連同外國勢力呼籲人不投票，更有可能違反《港區國安法》，提醒市民勿參與違反行為。他表示，不論軟對抗或硬攻擊，當局執法只有一條界線，「就是有無犯法」，舉例如呼籲不投票已屬違法。

鄧炳強說，當局會確保立法會選舉在安全、和平及不受干預下進行，其評估選舉的風險包括本土恐怖主義及孤狼式恐襲，亦會留意阻止或干擾選民進入票站等行為。他表示，留意到網上除了有人鼓勵投白票，亦有人煽動他人圍堵或攻擊票站，當局會留意網上情報並果斷執法。他說選舉當日將派軍裝警員看守票站，亦有部署快速應變部隊，另會在「策略性」地點搜查可疑者。

至於《基本法》23條立法，鄧炳強說一定不會低估立法難度，雖然市民看清楚過去兩年香港有顏色革命，但指外部勢力必然想透過香港影響國家，妖魔化或抹黑23條立法亦必然會發生，當局一定要向市民解說清楚。

（立法會選舉）