退學影響 直資名校擬加學費 聖保祿學校料赤字 諮詢家長同提「降競爭力不加費」方案

有家長批要脅 校方：考慮一籃子因素

現時聖保祿學校初中生每年學費2.5萬元、高中生2.75萬元，該校最近一次調整學費是2011年。該校周一（13日）向家長發通告，預料本學年赤字逾150萬元，且虧損可能持續，校方擬加學費。學校提出3方案供家長選擇：下學年起所有學生學費加一成，未來5學年不加學費；或全校學生每年加至少6%學費。

第三方案為「不加學費並降低學校在維持優質教育的競爭力」（Not to increase fee and decrease our competitiveness in maintaining the high quality of excellent education that we have so far achieved）。有該校家長向本報表示對此方案反感，批評是「要脅家長」；又認為除了加學費，仍有其他方法解決財政問題，如招收插班生。校方昨回覆稱，檢視學費時會考慮一籃子因素和各可行方案、主要持份者反饋等，但沒回應不加費對學校教育質素有何具體影響。

直資校資助減 金額按「數人頭」定

翻查資料，全港71間直資校本學年有25間獲批加費，大部分加幅2.5%或以下。直資學校議會主席陳狄安說，相信移民潮未完，對直資校而言「財政壓力一定增加」，但會否加費視乎各校情况，例如財政儲備、有否結構性財赤等。他稱大部分直資校營運開支依賴政府津貼，倘當局提供足夠資助，「直資學校無任何特別原因加學費」，但若資助不足就需由家長補貼。

部分學校正招收本學年插班。至於以插班生填補空缺減低學校財政衝擊，陳狄安說，每校所獲的津貼額，按教育局每年9月及3月到校點算學生人數（俗稱「數人頭」）而定，倘「數人頭」後有人退學，學校毋須退還相關資助，但校方之後再取錄插班生，不獲即時追加資助，至下次「數人頭」當局才會調整資助額。

陳狄安又提及近年直資學生單位資助額減少，他解釋，直資校每名學生資助額計算方法是津貼學校總開支除以津校總學額，由於過去兩年公務員凍薪，津校教師薪金無調整，加上停課減少舉辦活動，令整體津校開支減少，直資校所獲資助亦減。陳說減幅雖不大，但「小數怕長計」，盼當局檢視釐定資助額的方程式，以免再減少直資津貼。

明報記者

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