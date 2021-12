退學影響 直資名校擬加學費 聖保祿學校料赤字 諮詢家長同提「降競爭力不加費」方案

有家長批要脅 校方:考慮一籃子因素

現時聖保祿學校初中生每年學費2.5萬元、高中生2.75萬元,該校最近一次調整學費是2011年。該校周一(13日)向家長發通告,預料本學年赤字逾150萬元,且虧損可能持續,校方擬加學費。學校提出3方案供家長選擇:下學年起所有學生學費加一成,未來5學年不加學費;或全校學生每年加至少6%學費。

第三方案為「不加學費並降低學校在維持優質教育的競爭力」(Not to increase fee and decrease our competitiveness in maintaining the high quality of excellent education that we have so far achieved)。有該校家長向本報表示對此方案反感,批評是「要脅家長」;又認為除了加學費,仍有其他方法解決財政問題,如招收插班生。校方昨回覆稱,檢視學費時會考慮一籃子因素和各可行方案、主要持份者反饋等,但沒回應不加費對學校教育質素有何具體影響。

直資校資助減 金額按「數人頭」定

翻查資料,全港71間直資校本學年有25間獲批加費,大部分加幅2.5%或以下。直資學校議會主席陳狄安說,相信移民潮未完,對直資校而言「財政壓力一定增加」,但會否加費視乎各校情况,例如財政儲備、有否結構性財赤等。他稱大部分直資校營運開支依賴政府津貼,倘當局提供足夠資助,「直資學校無任何特別原因加學費」,但若資助不足就需由家長補貼。

部分學校正招收本學年插班。至於以插班生填補空缺減低學校財政衝擊,陳狄安說,每校所獲的津貼額,按教育局每年9月及3月到校點算學生人數(俗稱「數人頭」)而定,倘「數人頭」後有人退學,學校毋須退還相關資助,但校方之後再取錄插班生,不獲即時追加資助,至下次「數人頭」當局才會調整資助額。

陳狄安又提及近年直資學生單位資助額減少,他解釋,直資校每名學生資助額計算方法是津貼學校總開支除以津校總學額,由於過去兩年公務員凍薪,津校教師薪金無調整,加上停課減少舉辦活動,令整體津校開支減少,直資校所獲資助亦減。陳說減幅雖不大,但「小數怕長計」,盼當局檢視釐定資助額的方程式,以免再減少直資津貼。

明報記者

