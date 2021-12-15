教局教材嚇哭小學生 林鄭稱學校自主 有教界候選人斥卸責

教育局上月底致函中小學，建議舉辦南京大屠殺悼念活動，並附上歷史節目影片，當中有槍決、屍橫遍野等畫面。林鄭月娥昨回應稱，「以前聽得最多的是教育局每件事都管、什麼都管，現在我們正正只提供教材，讓學校和老師決定如何教學」。她認為學校和教師可總結經驗，日後教導年紀較小學生時留意使用什麼教材，確保學習歷史的同時不引起學生焦慮。她強調「一定要學好歷史，這是無可置疑」。

丁健華：應列明需否跟從建議

文詩詠：局方有責輔導受影響學生

立法會教育界候選人丁健華及文詩詠日前已主動回應事件，本報昨再向他們及另外3人查詢對事件的看法。丁說教育局就悼念南京大屠殺發文件，列明活動程序、所需時間等，「政策下來學校是執行」。他批評林太昨日的說法不公道，「出了事就話你（學校）自己選擇」，斥當局「將責任推去前線」。他說，學校播放涉事短片源於相關教材由教育局發出，認為當局需負較大責任。他稱除了學校，局方亦需總結經驗，下次提供活動建議時列明學校需否跟從，而非含糊稱校方可按情况自行安排。

小學校長文詩詠說，林太昨日語調相比教育局「soft（軟化）了好多」，感覺不是將教師「擺上枱」。她日前批評教育局在悼念活動「清談政治效忠，輕視具體操作」。至於教育局抑或學校責任較大，她昨沒直接回應，稱局方有責任為受影響學生提供輔導，學校與當局都要總結經驗。

朱國強：學校應自信判斷

林泳施：學校不夠膽不跟

教聯會朱國強說，以往當局會致電學校了解舉辦國安活動情况，「做咗未、做幾多」，以致有學校誤以為悼念南京大屠殺要跟足當局指引。他認為今次事件「兩方面都有責任」，教育局應向學校清楚說明如何執行建議，並將教材仔細劃分哪些適用於中學或小學，而學校「應多點自信」，發揮專業判斷。

群育學校校長林泳施稱，當局沒考慮各年級學生心智不同，一併向中小學發同一教學指引及教材，批評不恰當。她說學校雖可專業把關，且教育局的建議列明供學校「參考」，惟以往「有學校不跟（局方建議）就被跟進」，「學校不夠膽不跟」。被問到林太昨日言論是否公道，她說作為領導講話時應考慮聽者的感覺。至於她對林太講法的感覺，她稱「嘆氣」。

林日豐：林鄭未提點教局

候選人、退休中學校長林日豐稱，倘教育局分開中小學發放活動指引可避免今次事件，當局應汲取經驗，而林太昨未提點局方。他認為當局「不是什麼都要管」，但可多提點學校，讓校方較易執行指引。