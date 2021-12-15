教局教材嚇哭小學生 林鄭稱學校自主 有教界候選人斥卸責

【明報專訊】保良局香港道教聯合會圓玄小學早前以教育局教材影片簡介南京大屠殺，有學生受驚嚇哭。特首林鄭月娥昨日回應稱認識歷史非常重要，當局只提供教材，學校和教師有自主權決定如何教學。5名立法會教育界候選人昨回覆本報查詢，丁健華批評林太說法不公道，認為當局在事件須負較大責任。候選人教聯會朱國強稱，教育局曾向學校了解舉辦國安活動情况，致部分學校以為要跟足當局指引。候選人林泳施說有學校「不夠膽不跟」局方建議。
教育局上月底致函中小學，建議舉辦南京大屠殺悼念活動，並附上歷史節目影片，當中有槍決、屍橫遍野等畫面。林鄭月娥昨回應稱，「以前聽得最多的是教育局每件事都管、什麼都管，現在我們正正只提供教材，讓學校和老師決定如何教學」。她認為學校和教師可總結經驗，日後教導年紀較小學生時留意使用什麼教材，確保學習歷史的同時不引起學生焦慮。她強調「一定要學好歷史，這是無可置疑」。
丁健華：應列明需否跟從建議
文詩詠：局方有責輔導受影響學生
立法會教育界候選人丁健華及文詩詠日前已主動回應事件，本報昨再向他們及另外3人查詢對事件的看法。丁說教育局就悼念南京大屠殺發文件，列明活動程序、所需時間等，「政策下來學校是執行」。他批評林太昨日的說法不公道，「出了事就話你（學校）自己選擇」，斥當局「將責任推去前線」。他說，學校播放涉事短片源於相關教材由教育局發出，認為當局需負較大責任。他稱除了學校，局方亦需總結經驗，下次提供活動建議時列明學校需否跟從，而非含糊稱校方可按情况自行安排。
小學校長文詩詠說，林太昨日語調相比教育局「soft（軟化）了好多」，感覺不是將教師「擺上枱」。她日前批評教育局在悼念活動「清談政治效忠，輕視具體操作」。至於教育局抑或學校責任較大，她昨沒直接回應，稱局方有責任為受影響學生提供輔導，學校與當局都要總結經驗。
朱國強：學校應自信判斷
林泳施：學校不夠膽不跟
教聯會朱國強說，以往當局會致電學校了解舉辦國安活動情况，「做咗未、做幾多」，以致有學校誤以為悼念南京大屠殺要跟足當局指引。他認為今次事件「兩方面都有責任」，教育局應向學校清楚說明如何執行建議，並將教材仔細劃分哪些適用於中學或小學，而學校「應多點自信」，發揮專業判斷。
群育學校校長林泳施稱，當局沒考慮各年級學生心智不同，一併向中小學發同一教學指引及教材，批評不恰當。她說學校雖可專業把關，且教育局的建議列明供學校「參考」，惟以往「有學校不跟（局方建議）就被跟進」，「學校不夠膽不跟」。被問到林太昨日言論是否公道，她說作為領導講話時應考慮聽者的感覺。至於她對林太講法的感覺，她稱「嘆氣」。
林日豐：林鄭未提點教局
候選人、退休中學校長林日豐稱，倘教育局分開中小學發放活動指引可避免今次事件，當局應汲取經驗，而林太昨未提點局方。他認為當局「不是什麼都要管」，但可多提點學校，讓校方較易執行指引。