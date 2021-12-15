英報告：京改港選制違聯合聲明 外交部：擾選舉「險惡」

報告同時述及香港當局大規模拘捕及起訴民主派及社運人士，亦提及《蘋果日報》被搜查及倒閉等事件，英方強調會與國際伙伴合作，要求中國履行在聯合聲明中對香港具有法律約束力的義務。報告又稱，英國開放特別簽證供持BNO的港人及合資格者到英居留，並撥款4300萬英鎊助他們在英國安頓，截至今年9月底已有8.8萬人透過相關計劃赴英，英方熱烈歡迎他們到英國。

外交部駐港特派員公署發言人對上述報告表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責，稱特區舉行新一屆立法會選舉前夕，「英方炮製所謂報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩序，其險惡用心昭然若揭」。

報告：非建制派幾全遭排拒

港府：指控失實 候選人多元

港府發聲明稱堅決反對有關報告，斥當中多項指控不實，「堅決反對報告內針對完善選舉制度的失實指控」，稱立法會候選人來自不同背景及政治光譜，「其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性」。

（立法會選舉）