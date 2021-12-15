盧文端：投票率必低 歸咎選制「扭曲事實」

稱中央不願見建制派「全勝」

盧文端在文中指出，對投票率有過高期待是不切實際。他稱低投票率有複雜原因，將此簡單歸結為是對新選制不滿，藉此否定新選制，「是扭曲事實，別有用心」。他強調中央對香港新選制充滿制度自信，決不會因為投票率高低而動搖。他稱有些選民因受各種影響而對選舉制度有看法而不投票，而以往不少選民積極投票，是為阻止「攬炒」分子當選，但新選制已將反中亂港分子拒諸門外，所以選民投票動力減弱。他又提到，「中央並不願意見到建制派『全勝』，也希望一些非建制派不僅能夠參選，而且能夠當選」，並呼籲就算是以往支持建制派者，「可以考慮支持非建制派候選人」。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，政府近期「出盡九牛二虎之力」鼓動投票，盧文端稱低投票率是「正常」的說法，皆屬期望管理，是常見政治操作。他認為香港屬多元社會，一定會有市民因為不認同新選制而不投票，盧文端試圖排除這因素是「夾硬來」，呼籲「大家面對現實及講道理」。

林鄭將親為議員監誓

新一屆立法會明年1月1日開始任期，特首林鄭月娥昨表示會親自為議員監誓，同年1月12日出席首次大會，希望是體現良好行政立法關係的新開始。對於多間公共交通營辦商在立法會選舉日破天荒提供免費搭車，她昨強調相關運輸機構屬自願，不涉公帑，也不會影響日後政府審批加價申請。

前區議員籲民主國家否定港立選

身在外地的屯門區前區議員李家偉昨向歐洲議會議員游說，並呼籲杯葛立法會選舉。他認為這次選舉不民主及不公平，「只是一個令民主制度淪為笑話的政治表演」，呼籲民主選舉機關及國家，杯葛及否定在選舉下產生的「立法會議員」。

（立法會選舉）