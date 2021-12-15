投票者不限口罩顏色 要求職員勿戴黃罩 口岸票站擬直播點票 學者：有缺陷

明報記者

選管會將於投票日開放630個一般票站和最多24個專用票站，選民入票站毋須用「安心出行」。大部分一般票站會用電子選民登記冊向選民發選票，而有線網絡覆蓋不理想的票站則沿用紙本選民登記冊派票。一般票站會在門外豎立告示牌顯示輪候時間，選舉網站亦會顯示各票站輪候時間，例如顯示排隊多於半小時、1小時等。

馮驊昨午到訪北角社區會堂模擬票站後表示，因應9月選委會選舉點票較久，今次設新安排，以往需數齊文件、填齊表格才開箱點票，今次會先點票，另簡化填表及改良電腦系統。他沒回應能否於翌日完成點票，稱以往選舉點票需10多小時，冀在新措施及加派工作人員下能盡早完成點票。

今次選委會界別1448名選民將在灣仔會展投票，特首林鄭月娥稱會優先及重點點算該界別選票，估計此界別結果最先公布。

馮驊表示，票站內不應展示任何政治意識字眼，呼籲選民勿做違法的事。被問是否容許選民穿「香港加油」衣物或戴黃口罩進票站，他強調票站突顯香港選舉制度是政治中立，會保障大部分市民在中立及無干擾下投票，不論戴什麼顏色口罩，無引起秩序問題便可，但有要求票站職員盡量勿戴黃色口罩。他沒正面回應是否准穿「香港加油」衣服者入票站，稱某些字眼本無特別意義，但若經社會廣泛使用而令其有第二層意義，票站主任若認為會引發不必要爭拗或影響秩序，可能會提供外套遮蓋字眼。

學者：准傳媒監票最理想

政府首度在香園圍、羅湖、落馬洲支線3個出入境管制站設投票站，供居於內地的選民投票，傳媒未能監票。馮驊稱選舉事務處打算在口岸票站直播點票，廉署亦會派人監票。他說目前有不同方案，很快會公布詳情。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛批評選管會後知後覺，在口岸票站直播點票屬「補鑊」，惟傳媒無法在場監票，「始終有缺陷」，未能釋除疑慮，最理想是讓傳媒入場。他舉例，若出現問題票，傳媒只能隔空看直播，觀察受限於鏡頭角度。

報道稱選票放警署 澄清票站主任保管

被問到估計投票率多少，馮驊說選管會不是學術機關，一向呼籲選民行使公民權利投票，從不分析投票率。有報道稱投票日前選票會改放在警署，他澄清會維持一貫做法，由票站主任保管。對於公共交通營辦商在選舉日提供免費搭車，他說選民獲編配的票站通常就近住所，但相信選民當日亦有其他活動，安排能方便他們。

（立法會選舉）

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