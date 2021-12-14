黎智英陳情：倘悼因不公義逝世者是罪 讓我受罰 鄒幸彤：燭光會延續下去

何桂藍：是對當日赴維園的港人判刑

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在陳辭指出，本案不涉及2019年反修例示威，亦與之不同，六四集會是和平舉行及延續過往傳統悼念。彭讀出黎智英的陳情信，首句就強調黎並無參與當天維園六四集會，他在記者面前點燃燭光，提醒全世界悼念31年前在天安門廣場的年輕男女，他們視真相、正義和良善比生命重要，並為此捨身。黎亦願意「分擔那些為真相、正義和良善流血的年輕男女所背負的重擔，以及分享他們的榮耀」。他祈求天主念記流血的死傷者，但別記住他們的殘酷，讓愛的力量戰勝破壞的勢力。

何桂藍上次裁決時表示會親自陳辭，昨日只有短短三句陳情：「無論用咩法律言辭堆砌都好，今（昨）日對我個人嘅判刑，都係對每一個2020年6月4日喺維園出現過嘅香港人判刑。」

鄒：堅拒屈服 應審判殺人兇手

鄒幸彤的代表大律師張耀良亦稱被解僱，鄒自行陳情稱，受良知感召的人們不會被囚禁嚇怕，即使禁令和法例愈趨嚴苛，燭光仍會延續下去。她說自己只不過是這些有良知之人的其中一員，這也是她希望法庭判刑時考慮的唯一基礎，認為「當集體行為備受譴責，對她個人的寬容憐憫只不過是一場鬧劇」。

她認為六四集會並非因新冠疫情而違法，而是政府有意抹去天安門屠殺和香港公民反抗的歷史，並指出煽動維園集會是源於當年以坦克車和槍殺人的兇手，他們不受法庭制裁，但反而尋求真相的人就被入罪，認為這是審訊時一直沒有提及最大的不公義。鄒幸彤重申，她堅拒屈服在所謂的罪名之下，「應審判那些殺人兇手，而不是我們」。

她又表示，一向引以自豪的六四集會被定罪，象徵本港的言論自由不再；本案審訊可能是維園最後的六四集會，支聯會已被政府「謀殺」，亦是支聯會最後一次出現的集會。31年來象徵反抗的傳統六四集會，亦因為本案被迫終止。