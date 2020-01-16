六四集會8人判囚 「港人會記住支聯」 涉26被告審結 官批「傲慢相信」悼念較公眾健康重要

囚一年 蔡耀昌判前稱一生無憾

首坐監 梁耀忠：已作最壞準備

分別曾就10．1遊行案及8．18流水式集會案被判緩刑的蔡耀昌及梁耀忠，在本案中一直獲准保釋候判。判刑前，蔡耀昌昨日在庭外表示欣然面對判刑，「既來之，則安之」，他們過去所做的事情在陽光下公開進行，歷史自有評價。蔡稱，他參與支聯會工作多年，一生無憾，相信許多港人會記住支聯會過去為香港、中國及公義奮鬥。梁耀忠則稱已作最壞的心理準備。

官稱防疫措施非打壓 被告知名須加刑

法官胡雅文判刑時稱，2019年起的社會動盪尚未完全消失時，去年出現的新冠疫情對公眾構成另一種威脅和風險，警方遂反對六四集會，被告大可選擇以網上或其他方式悼念六四。她強調，政府實行社交距離的防疫措施不是政治打壓，而是防止疫情擴散，但各被告無視實際的公共衛生危機，「傲慢地相信」悼念六四較保障公眾健康更重要，被告身為知名人物犯案乃屬加刑因素，該集會沒有導致疫情爆發不是減免罪責的理由，判處監禁為合適刑罰。

李卓人囚14月最重

胡官指出，5名被告延至審訊前才認罪，只可獲扣減五分之一刑期；李卓人、蔡耀昌、黎智英和梁耀忠4人於保釋期間干犯本案，因此加刑3個月。其中李卓人具領導角色，他對公眾所造成的風險視而不見；黎智英則現身維園噴水池15分鐘，不發一言，故將李卓人所涉3罪共判囚14個月，黎則因一項煽惑未經批准集結罪判囚13個月，並將兩人刑期與早前10．1遊行等集結案的刑期同期執行，兩人總刑期均維持目前的20個月。

不接納「自行到場」說法

面對煽惑及參與未經批准集結兩罪的被告，蔡耀昌和鄒幸彤被判囚12個月，梁耀忠和梁錦威被判囚9個月；胡官並稱，梁耀忠當天不情願參與集會，由始至終緩慢地跟隨在其他被告背後。至於涉參與未經批准集結罪的被告，何桂藍被判囚6個月，胡志偉被判囚4個月兩星期。胡官不接納鄒幸彤和何桂藍指她們沒有煽惑集結及僅是自行到場、並非與他人集會的說法。

隨着判刑，一直獲保釋的蔡耀昌及梁耀忠為首次坐牢，而因其他案件還押的梁錦威、鄒幸彤和何桂藍亦因本案定罪，同是首次被判囚。至於胡志偉，上月就去年7．1遊行案服刑完畢，因民主派47人初選案還押荔枝角收押所，昨再因本案由還押者變為囚犯。

梁錦威囚9月 料失區議員資格

另外，梁錦威現為葵青區區議會主席，根據《區議會條例》，任何民選區議員在當選後被裁定犯任何罪行，並被判處為期超過3個月的監禁，即會喪失擔任議員的資格。

【案件編號：DCCC 857/20等】

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