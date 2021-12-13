潘焯鴻造勢梁翊婷「經過」握手 民主黨稱遺憾

港島東3建制「告急」 李慧琼為梁熙拉票

港島東候選人、民建聯梁熙昨獲主席、九龍中候選人李慧琼跨區為他拉票。工聯會會長吳秋北則宣布「全面告急」，昨開設135個街站拉票，呼籲港島東的市民「特別是支持建設力量的街坊好友」，集中票源投票給他。

潘焯鴻昨在造勢大會呼籲選民不要「躺平」，要出來投票，他估計要8萬票才能當選，但不會隨便告急。造勢大會後，梁翊婷和去年曾參加民主派初選的衛生服務界劉凱文都有到場支持，梁稱是以朋友身分支持潘，期望潘焯鴻在公帑運用上發聲，笑言不希望「西灣河多個地鐵站」。

潘焯鴻籲選民勿躺平 梁：朋友身分撐

民主黨成員李華明前日為社福界候選人、新思維狄志遠站台。羅健熙昨回應說，對前日及昨日有民主黨資深成員及黨內領導層不按中委會之決定，為不同候選人站台，表示遺憾，黨員的紀律事宜會按黨內機制處理。至於梁翊婷的個案，中委會早前已向她查詢支持同意書事宜，未有回覆，羅指梁的行為及言論已令黨友嚴重質疑其誠信，中委會將嚴肅跟進。

民主黨中委：不排除會上提罷免

據悉，民主黨本月底會開中委會。有中委稱，若黨內反應太大，不排除在會上提出罷免梁翊婷副主席職務。

吳秋北稱，雖有民調表示他選情平穩，但據他所知有關民調落差相對較大，加上街站多番受到對手滋擾，令其選情反覆，形勢毫不樂觀。新民黨候選人廖添誠昨在facebook稱，若能當選，會為少數族裔爭取合理權益。

至於九龍西，民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣昨分別獲警務處前處長鄧竟成站台支持，已退出經民聯的梁文廣昨舉辦造勢大會，站台者還有經民聯監事會主席林建岳等。九龍西候選人還有馮檢基。九龍中候選人有楊永杰和譚香文。社福界候選人還有朱麗玲和葉湛溪。

（立法會選舉）