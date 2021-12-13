小學校長：清談政治效忠 不顧教學需求

函楊潤雄 梁美芬籲重新檢視教學資源

同爭取連任議員的選委會界別候選人梁美芬去信教育局長楊潤雄，指過早讓孩子接觸令人不安、恐慌的畫面，只會揠苗助長，令學生以後抗拒、恐懼認識南京大屠殺，無助培養學生的國民身分認同。她呼籲局方重新檢視向學校提供的影片及所有教學資源，做到因材施教，並且向學校提供指引，建議如何輔導學生接觸史實後的不安情緒，建立正向愛國價值觀。

本身是小學校長的文詩詠稱，不少社工及校長告知，學生於南京大屠殺教育活動後感到害怕，「激起不少家長的反感，擔心令子女造成心理陰影」。她強調，這是政府又一個「清談政治效忠，輕視具體操作，不顧教學需求」的活生生例子，「如果教育局真正認為，要透過令小學生產生恐懼而銘記歷史，是非常自私的行為」。

丁健華稱，老師和家長反映在學校播片後學生情緒不穩，尤其初小生回家後仍處於不安、驚恐、害怕情緒，不停哭，晚上「發噩夢」，指有小學生回家後，問媽媽「點解要殺死個BB！」。他要求教育局重新檢視暴力、不安片段及相片是否適合在中小學播放展示。

教育界另外3名候選人包括退休中學校長林日豐、群育學校校長林泳施、教聯會副主席朱國強。立選選委會界別51名候選人名單詳見明報選舉專頁（bit.ly/31XWoIk）。