南京大屠殺教材片嚇哭小一生 教界批官方教材血腥 教局：戰爭本身是殘酷

教局建議12‧13悼屠殺 附歷史簡報影片

1937年12月13日南京淪陷，日軍展開屠殺行動。今日（13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局上月22日致函中小學，建議學校可今日安排40分鐘的悼念活動，附上局方製作的歷史專題簡報、兩段可選播的影片（見圖）。

圓玄小學：有學生感不安 日後倍加留意

保良局香港道教聯合會圓玄小學上周四舉行部分悼念活動，前日（11）向家長解釋，本想讓學生從歷史中領悟和平的重要，珍愛和平，惟得悉有學生上課後「感到不安」，「我們也痛心有孩子感到不安」，日後會倍加留意，「既考慮孩子感受的同時，也可讓孩子接受民族和國家責任感教育」。facebook專頁「豬心記者」引述該校小一家長稱，堂上播放的5分鐘短片涉及戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍體遍地場面，嚇怕學生，令部分學生即時恐慌嚎哭。

畫面涉槍決活埋嬰屍 家長指有學生嚎哭

選播片之一、今次惹起學生不安的短片出自港台《世紀長征》第28集「共赴國難 南京大屠殺」，長約5分鐘，可網上收看。短片開首提醒「以下部分鏡頭可能會引起觀眾不安，敬請留意」，播至中段時，持續約50秒日軍屠殺及平民受害片段，旁述稱「從放下武器的俘虜，到和平的居民，從70、80歲老人到出生剛幾天的嬰兒，都成為日本的屠殺對象」，配以包括將被綑綁上身的人推入坑活埋、屍橫遍野等畫面。

圓玄小學辦學團體保良局及校方昨日統一回覆本報稱，十分關注和會疏導學生的情緒，並就此已發通告予全校家長，又稱校方日後會倍加留意，按不同級別的情况適切調整教材。

校長會：影片不易消化 沒打算使用

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，沒打算用有關影片教學，稱抗日戰爭是傷痛歷史，介紹時應向學生解說整個背景，但今次準備時間倉卒，又指影片不易消化，「部分畫面不宜供小學生收看」，若要選用影片教學，也可能是抽取某些片段，由教師旁述補充。他說，初小及高小生接受程度都有差異，「『屠殺』兩個字對初小都已難解釋，畫面、意思上都血腥及負面」。

張勇邦表示，其校會在今日升旗後由他向學生講解，「不需要有太多畫面，主要提醒他們有這個日子（國家公祭日），日子背後的意義」，學生如有需要，之後可與家長談論、在家長陪同下上網看資料。

教育局昨回覆稱，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，又指歷史就是歷史，不能迴避；「無論如何，戰爭本身是殘酷，我們必須從歷史中學會珍惜和平、尊重生命、寬恕別人、愛護國家」，希望社會各界信任教育專業和教師的引導，「不要被片面的言論誤導」。

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