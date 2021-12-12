工展會首日 常客稱人流少 有展商指生意僅2019年一半

廠商會：信生意額如疫前達10億

史立德在工展會開幕禮說，目前正值聖誕及新年消費旺季，加上本港經濟轉好，相信市民的消費券仍有餘額，各種因素都使他對銷情有信心，冀生意額可達10億元，吸引過百萬人入場消費。

日限30個 兩元香米福袋搶手

昨早11時開幕時，最多市民搶購每日限30個名額的兩元「香米福袋」（重一公斤），其中何先生說早上9時已到場排隊，對奪得心頭好感興奮。他昨日預留近千元買糧油雜貨，形容工展會貨品價格相宜。有攤檔以「買多送多」作招徠，鄧小姐昨與兩名老街坊到場購物，3人共花逾3000元買鮑魚，並即時在攤位附近分拆貨品。李小姐則花近2000元買豬手、鮑魚等，自稱工展會常客的她說昨日人流明顯較以往少，「以前多人到我看不到東西」，笑言今年逛得比較舒服。

為減病毒傳播風險，今屆工展會不設現場試食，20多歲的韓先生昨與女友入場，二人表示周末沒有活動，遂進場消磨時間。他得悉今年不設熟食區和試食時說：「吓，乜原來無得試食。」

稱昔拖篋客花近萬掃貨

美味棧：昨「大單」僅2000元

美味棧董事總經理佘瓊峰稱不設試食對生意有一定影響，因客人偏愛試食後才購買貨品，「對顧客說新糖水不會太甜，他們都覺得未試過好難相信」，嘆今年「好難做」。他質疑香港多日未有本地確診，反問「為什麼可以在街邊吃燒賣？」他透露，截至昨午5時營業額只有「2019工展會」同期一半，不太理想。他稱以往有客人會拉着30吋行李箱、花近萬元購買瑤柱等產品，惟昨日「比較大的單都只得近2000元」。他認為受疫情影響，市民擔心人多所致。他形容工展會是「馬拉松」，有信心日後營業額會好轉，而月尾市民要做冬或辦年貨，預料展期最後7日將是衝刺期。工展會會期至明年1月3日。

海味商「非常滿意」 生意相若上屆

安記海味董事總經理潘權輝說對昨日生意額「非常滿意」，形容與2019年的一屆差不多。他提到顧客大多購買鮑魚和花膠，相信是為過年做準備；又稱以往熟食區主要吸引年輕人或市民下班後入場，相信今屆取消相關區域後，進場者大多是有目標購物，故認為對生意影響不大。潘稱市民「個個在屋企很悶，放假想去露天活動」，估計人流不會太差，而總生意額若有兩年前水平「已經很滿足」，若有兩成增長則更好。