瑪嘉烈做漏 婦胸痛入院半日亡 未駁心臟監察儀未即做電腦掃描 院方致歉

醫管局昨日凌晨零時許公布，一名57歲女病人於本月4日下午約5時半因胸口痛和上腹痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院急症室，急症室醫生安排了心電圖及胸腔X光檢查，並處方硝酸甘油，晚上約8時將病人送入內科病房。

內科曾檢查開胃藥止嘔藥

婦凌晨4時清醒6時停心跳

內科病房當值醫生當晚11時50分檢查病人，因病人胃部不適而處方胃藥，但病人胃部不適沒好轉且嘔吐，醫生再處方靜脈注射止嘔藥。醫護翌日凌晨約4時檢視時病人仍清醒，沒投訴不適。至早上6時許，醫護再檢查，病人已不省人事及心臟停頓，醫生為她做心肺復蘇並注射強心藥，搶救無效，病人於早上7時許離世。

瑪嘉烈醫院發言人表示，個案已轉交死因裁判官跟進，就醫院沒為病人接駁持續心臟監察儀器，以及沒即時安排電腦掃描檢查，醫院表示歉意，並會跟進改善。本報查詢病人入院時的診斷、死因等，院方稱個案已交死因裁判官跟進，無補充。

專家：急性胸痛3可能成因

大動脈撕裂需電腦掃描發現

港大醫學院心臟科臨牀教授蕭頌華表示，一般而言，急性胸口痛有可能是心肌梗塞、肺動脈栓塞和大動脈撕裂，前兩者通常可透過心電圖看到蛛絲馬迹，而大動脈撕裂則未必能在心電圖看出，或要做電腦掃描才能發現。至於是否心電圖沒問題者都要做電腦掃描，蕭說要視乎病徵，若病人的痛楚放射到背脊，或最初很痛、後來沒那麼痛，有可能是大動脈撕裂，或需做電腦掃描檢查。他說，若屬「A型」主動脈撕裂、即涉及上升主動脈，每遲1小時處理，死亡率會增加1%，故要和時間「鬥快」，愈早診斷出，愈早可透過手術修補。

至於持續心臟監察儀器，蕭說一般而言，若病人心口痛、懷疑有心臟問題，似乎都值得為病人接駁該儀器，以便監察病人有否心率不正，若病人心臟停頓可及時急救，仍有生還機會。

另有心臟科專科醫生稱，是否接駁持續心臟監察儀器及是否安排電腦掃描，通常由內科病房醫生決定，但電腦掃描所需程序較多，且要一兩小時分析，通常是醫生有懷疑才做，例如X光見到血管脹大、病人氣喘等。至於持續心臟監察儀器，該醫生稱，需處方硝酸甘油的病人多數都要接駁該儀器。

類似個案 公院一周兩宗

除了上述個案，屯門醫院本月5日亦曾公布有心臟病人入院後短時間內死亡，病人因抽筋及胸口不適，11月30日入院，第二次心電圖檢查有異常，但醫生沒及時作出心肌梗塞診斷，病人最終在入院後約19小時死亡。有公院消息指事件涉實習醫生。

社區組織協會幹事彭鴻昌說，兩宗個案都在夜晚出事，主要依靠當值醫生判斷，醫護人手問題可能是原因之一。他又質疑瑪嘉烈醫院的個案中，病人從急症室送入內科病房時，醫護已知病人有心臟問題，沒接駁監察儀器並不合理。

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