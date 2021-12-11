私家車中環長命斜溜後 撞8人兩危殆

連人帶車撞牆 多人抬車救人

根據「車cam」片段，涉事私家車當時高速溜後，至斜路底時前輪有火光，後輪卡着一名女途人，連人帶車猛撞牆壁始停，事後多名途人及附近店舖職員合力抬起私家車救出被困車底的傷者。

載僱主菲傭涉危駕被捕

警查是否未拉手掣機件故障

意外中4男4女受傷，年齡24至51歲，6人為外籍，送往瑪麗醫院及律敦治醫院救治。昨晚10時，兩名分別27及31歲的法國籍女傷者危殆，一名男傷者情况嚴重，其餘3男2女情况穩定。44歲女司機事後涉危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。警方將調查是否有人停車後未拉手掣，抑或私家車機件故障肇禍。私家車事後被拖走檢驗。

事發昨晚8時許，44歲菲籍女傭駕私家車載僱主沿卑利街上斜，至70號對開停下。車上兩人打開左右車前門下車，未及關門之際，車輛突然溜後，女司機亦遭撞倒，其間車輛掃跌一間酒吧門外數張枱櫈，衝下約80米，至卑利街及士丹頓街交界，撞向斜路底一酒吧旁的燈柱及牆壁停下。私家車車尾凹陷，左邊車門無法關上，左後輪懸空，卡在一條石梯的欄杆，欄杆亦被撞毁。有途人說：「好彩欄杆頂住架車，樓梯下全街都係酒客，衝落去就大件事。」

目擊者Bilel說，事發時聽到尖叫聲，一輛無人私家車高速向後衝下，撞向人群，「令人震驚的是，一名女子被撞飛約數米，被私家車壓住」，其後眾人合地抬車將女子救出。卑利街一酒吧女客人說，當時酒吧門外有數枱客，意外一刻有枱櫈被私家車掃跌，有玻璃杯碎裂，酒客爭相走避，場面混亂。

在士丹頓街服裝店工作的周小姐說，有傷者被車撞後暈倒，無法郁動，傷勢較嚴重者送上救護車時身上多處包紮，亦有傷者僅輕微擦傷。酒客關先生說意外一刻聽到巨響，以為有人墮樓，定神一望始知發生車禍，有兩名男子閃避車撞時跳落樓梯導致腳傷。